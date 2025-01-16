Владимир Павлов почтил память выдающегося руководителя Бурятии

«Большое внимание он уделял образованию, молодежи, детям. Чтобы молодежь была воспитана в патриотическом духе, в любви к своей Родине. Строились высшие учебные заведения, новые школы. Большое внимание он уделял развитию экономики», - отметил в своем выступлении Владимир Павлов, председатель Народного Хурала Бурятии.





Владимир Павлов рассказал, что, когда Модогоев приезжал на завод, то всегда смотрел, как рабочие обеспечены – как у них на рабочем месте, что с социальным обеспечением, отдыхом и др. На селе запросто общался с животноводами, доярками, выезжал в поля, разговаривал с механизаторами. Это помогало иметь широкий, объективный взгляд, располагать достоверной картиной.





Всем собравшимся пожелали помнить, как жила республика раньше, как прежние поколения работали для того, чтобы страна была сильная, образованная, развитая. Время Андрея Модогоева – это страница истории Бурятии, которую надо уважать.







Вскоре после завершения церемонии, в Музее истории Бурятии им. Хангалова, являющемся сейчас частью Национального музея республики, состоялось торжественное открытие выставки «Модогоев и его время». Выставка также была посвящена 110-й годовщине со дня его рождения. Открытие провела сама директор Национального музея Бурятии Татьяна Бороноева - внучка Андрея Модогоева.





Перед началом собравшимся представили необычный музыкальный номер-сюрприз. Школьник, правнук Андрея Модогоева, вживую спел старую советскую песню «Аист на крыше». «Мой племянник», - пояснила Татьяна Бороноева, представляя юного исполнителя.





«Андрей Урупхеевич неразрывно связан с историей республики. Когда мы говорим о Модогоеве, мы говорим о тех масштабных, грандиозных изменениях, которые произошли в Бурятии. Мы помним какое огромное количество строек было в годы его работы. Селенгинский ЦКК, ГРЭС, разработка угольных месторождений, БАМ, завод металлоконструкций... Республика становилась сильным промышленным регионом. И помимо экономики, он думал о людях - общался, приезжал, помогал. Был истинным знатоком культуры Бурятии. Его отличало трудолюбие, преданность Родине», - сказала на открытии выставки Татьяна Мантатова, заместитель председателя Народного Хурала Бурятии, от души поблагодарив Национальный музей за такую выставку, где можно узнать что-то новое о замечательном человеке. Она поздравила всех с открытием выставки.





Академик РАН Борис Базаров, научный руководитель института монголоведения, буддологии и тибетологии, на открытии выставки подчеркнул, что сейчас восприятие истории, историческая память выправляется. Ученый отметил, что к чести национальной элиты Бурятии, никто никогда в ней - за редким исключением — не очернял имена выдающихся деятелей прошлого (в т. ч. Марии Сахьяновой и др.).







Необычность выставке придает то, что на втором этаже Музея истории в мини-советском кинотеатре посетителям предлагается посмотреть фильм, снятый в 2023 году и презентованный год назад, - «Модогоев. Из рода Ользон».





Фото: "Номер один"



В этом году исполнилось 110 лет со дня рождения Андрея Урупхеевича Модогоева – одного из самых известных руководителей Бурятии. С 1962 г. по 1983 г. он был первым секретарем Бурятского обкома. По иерархии тех советских времен он являлся руководителей республики. Скончался в 1989 году.Время, в которое Андрей Модогоев руководил Бурятией, было временем самого быстрого социально-экономического развития за всю историю республики. И периодом наиболее благополучной, постоянно улучшавшейся жизни в «советской» истории Бурятии. «Постсоветская» история республики поныне не смогла показать ничего похожего (начиная с того, что численность населения упала ниже миллиона и продолжает падать).В честь «круглой» даты в сквере у здания республиканского парламента, где в честь Модогоева установлен его бюст, прошла церемония возложения цветов. Таким способом общественность и представители власти выразили свое уважение к памяти этого видного руководителя региона. Все отметили, что Модогоев вместе с соратниками, с многонациональным народом республики, достойно справились с работой, с поставленными задачами. Достижения, которых республика добилась при нем, во многом определили сегодняшний день Бурятии, стали основой для ее дальнейшего развития.Он напомнил, что при модогоевском руководстве были построены и получили развитие многие предприятия, которые сейчас являются флагманами республики.«Это была огромнейшая работа», - подчеркнул Владимир Павлов.Под особым вниманием Модогоева находился агропромышленный комплекс Бурятии, развитие сельского хозяйства. По словам председателя Народного Хурала, в те времена большинство жителей республики жили в сельской местности. Сельчане тогда производили много не только продовольственной продукции, но и сырья для других отраслей народного хозяйства (шерсть и т. д.).Владимир Павлов лично знал Андрея Урупхеевича Модогоева. В своем выступлении он рассказал собравшимся, как произошла их первая встреча. Тогда Павлову было 23 года, он работал на селе, и Модогоев приехал в совхоз, где трудился будущий председатель Народного Хурала. Руководитель республики очень часто выезжал в командировки по Бурятии.«Так получилось, что директор совхоза уехал на производственный участок. Мобильных телефонов не было. Телефонная связь была проводная, очень плохая. Видимо, не дозвонились. Для нас его приезд был внезапным. Мне пришлось перед ним держать отчет, и я с честью это выдержал. На второй день в райкоме встретились уже с директором. Наше хозяйство было передовое. Тот 30-40-минутный разговор мне запомнился на всю жизнь. Он с меня спрашивал по полной программе, и я смог по полной программе ответить. Наверное, он мне тогда дал заряд, чтобы еще лучше работать», - поделился Владимир Павлов на памятной церемонии.Одной из ярких черт характера Андрея Модогоева состояла в том, что он большое внимание обращал на человека труда.«В театре оперы и балета каждый год, после завершения сельскохозяйственного года, собирали сельчан, которые добились производственных успехов. И он лично приходил и принимал участие, награждал. А потом, шел и проверял, как нас там кормили. Вот такой был человек. Незаурядный, талантливый. Настоящий государственный человек. И он вошел в историю развития нашей республики, в историю нашей страны, как настоящий патриот. Вошел навечно. Его забывать нельзя. Молодежь должна знать историю республики, нашего Отечества. Эту историю делали такие люди, как Андрей Урупхеевич Модогоев. Как без корней нет дерева, без истории нет человека», - отметил председатель Народного Хурала.Теплые слова и высокую оценку работы Андрея Модогоева высказали все, кто выступил на церемонии возложения цветов. Люди рассказывали, как в модогоевские времена их семьи переехали из неблагоустроенной комнаты в благоустроенную квартиру. Как они учились в детсаду и школе, что были построены в годы, когда республикой руководил Модогоев. И так далее.Подойдя к бюсту с красными цветами в руках, председатель Народного Хурала снял головной убор, возложил цветы к подножию и еще некоторое время постоял, с непокрытой головой перед бронзовым Модогоевым.В основу выставки легла книга воспоминаний Модогоева. Книгу готовил он лично, фиксировал свои воспоминания, выйдя на заслуженный отдых. Но издана она была уже после его смерти. Издана при активном содействии Базыра Николаева, соратника Модогоева. Кстати, множество материалов о Андрее Модогоеве семья передала Национальному музею, где был создан фонд материалов, связанных с его жизнью.Выставка будет работать несколько недель.Места, где родился Андрей Модогоев, сейчас являются частью Баяндаевского района Усть-Ордынского Бурятского округа Иркутской области. Его семья, как, наверное, большинство семей тех мест, жила в нелегких условиях. Будущий известный бурятский руководитель родился в 1915 году, т. е. до социалистической революции, в тягостные времена царизма. У родителей было восемь детей и пятеро из них умерли. Остались только трое, включая сына Андрея.«Что касается Андрея Урупхеевича, его оценка всегда была очень высокой», - сказал Борис Ванданович. Он отметил, что именно то поколение создало запас, который потом помог удержаться, выжить в очень тяжелый период.По его словам, сейчас по поводу 1960-1980-х годов позиция такова — это не застой, а период расцвета советского общества. «Это практически официальное название», - сообщил ученый.