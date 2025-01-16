Общество 16.01.2025 в 09:54

В некоторых районах Улан-Удэ сегодня отключат электричество

Это связано с ремонтом электросетей и перераспределения нагрузок
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Текст: Служба информации "Номер один"
В некоторых районах Улан-Удэ сегодня отключат электричество

Сегодня, 16 января с 10:00 до 16:00 согласно телефонограмме ПАО «Россети Сибирь» для перераспределения нагрузок будет произведено отключение электроэнергии потребителям на следующих улицах:

- ул. Заудинская 1-17, ул. Красногвардейская 11-55, ул. Подкаменская 46-79, ул. Трубачеева 21-59, Центр Реабилитации Несовершеннолетних по ул. Красногвардейская, ул. Широких-Полянского 11-20, Фармацевтическая компания Митра по ул. Широких-Полянского 17, ул. Бабушкина 47-51;

С 09:00 до 17:00 для технического обслуживания будет произведено отключение электроэнергии потребителям: ул. Целинная 10-34, ул. Уссурийская 13-33, Агрономическая 1-8, Агрономический пер. 1-8, пер. Уссурийский 7-24.

С 10:00 до 17:00 для перетяжки провода будет произведено отключение электроэнергии потребителям, проживающим по ул. Обручева.

С 10:00 до 17:00 будет произведено отключение электроэнергии потребителям, проживающим ч/с частично ул. Панфилова 1-74, 21в, 1а, 30а, 21б, 21в, 17а, Талалихина 18, 19.

Кроме того, с 09:00 до 13:00 согласно телефонограмме ПАО «ТГК-14» для устранения утечки в ТК13-21-10 планируется отключение отопления и ГВС потребителям: ул. Мокрова, 30 (корп 1, 2, 3, 4, 5), 32, 34, 40, 42, 44, 46, Магазин Абсолют ул. Мокрова 50.

 

Фото: Номер один

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