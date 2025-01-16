Общество 16.01.2025 в 10:28

В Бурятии затянули строительство еще одного дома для врачей и учителей

Заказчик и подрядчик получили прокурорские представления
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии затянули строительство еще одного дома для врачей и учителей
Фото: прокуратура Бурятии
Дом для врачей и учителей в Кяхте не удалось построить в срок – до конца 2024 года. Об этом сообщили в прокуратуре Бурятии.

Стройплощадку посетил прокурор района Виликтон Баранников. Он оценил ход строительства, обсудил с представителями строительной компании сроки его завершения и ввода объекта в эксплуатацию.

«В связи с нарушением сроков исполнения контракта руководителям заказчика и подрядчика – Управления капитального строительства правительства Бурятии и ООО «Строительная компания «Олимп» - внесены представления. В отношении директора строительной фирмы возбуждено административное дело по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (действия, повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом)», - сообщили в надзорном ведомстве.

Напомним, в 2024 году в Бурятии начали строить 8 домов для врачей и учителей. Стройка стартовала в селах Новая Брянь, Сосново-Озерское, Кижинга, Хоринск, Кырен, Кяхта, Кабанск и Петропавловка. На эти цели из федерального и республиканского бюджетов выделено более 305 млн рублей. Все дома должны были построить до конца 2024 года. Однако сделать это удалось не везде. Так, отставание от графика было допущено в Кабанске. Там дом также возводила «Строительная компания «Олимп».
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