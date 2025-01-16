Нарушители лесных законов в Бурятии раскошелятся на 14 млн рублей

В Бурятии нарушители лесного законодательства заплатят почти 14 миллионов рублей. В 2024 году сотрудники Республиканского агентства лесного хозяйства рассмотрели свыше тысячи дел об административных правонарушениях.

- В указанный период к административной ответственности привлечено 827 лиц. Почти в 300-х случаях применены наказания в виде наложения административных штрафов на сумму 13,8 млн. руб. В 529 случаях виновные лица понесли наказания в виде предупреждений. Взыскано 199 штрафов на сумму 7,1 млн. руб., - рассказали в РАЛХ.

При этом, наибольшее количество дел касаются нарушения Правил пожарной безопасности в лесах.

- В истекшем периоде, рассмотрено 899 административных материалов, привлечено 688 лиц. В 236 случаях наложен административный штраф на сумму 13,5 тыс. руб. По 452 делам вынесены предупреждения, - пояснила Эржэна Шабанова начальник отдела административной практики и контроля за возмещением ущерба лесному хозяйству.

Фото: Елена Кокорина