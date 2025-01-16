В Улан-Удэ у подсудимого случился приступ эпилепсии

В Улан-Удэ судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов оказал первую помощь подсудимому, у которого случился приступ эпилепсии.Как рассказали в Службе судебных приставов Бурятии, правонарушителю, которого доставили в судебный участок, внезапно стало плохо. У мужчины начались судороги, он потерял сознание.«На помощь пришел младший судебный пристав Батор Бадмацыренов, находившийся в этот день на посту. Сотрудник не растерялся, уложил больного на бок для обеспечения свободного дыхания и вызвал скорую помощь. Ожидая врачей, пристав смог привести мужчину в сознание и до прибытия медицинской бригады оставался с ним, наблюдая за его состоянием», - сообщили в УФССП Бурятии.В ведомстве отметили, что благодаря грамотным и оперативным действиям пристава удалось избежать серьёзных последствий для здоровья и жизни мужчины.