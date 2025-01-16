В Улан-Удэ восстановили очередную сбитую у дороги электроопору

Сбитую накануне у дороги электроопору в районе поселка мясокомбинат в Улан-Удэ благополучно восстановили сегодня. Все сопутствующие неполадки устранили, однако виновника установить до сих пор не удалось.

Напомним, что опору освещения неизвестный сбил по улице Пугачева, 19.

- Оборван также кабель СИП и не горит 10 светильников. Виновника на месте нет, - сообщали вчера утром сотрудники МБУ «Горсвет».

Фото: МБУ «Горсвет»