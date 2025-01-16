Жителей Бурятии оградят от мошенников. Госдума приняла в первом чтении законопроект о защите граждан от мошенников, принуждающих брать кредиты. Как отметил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, важно защитить людей от действий мошенников и уберечь их от финансовых потерь.

- Вопрос отнесен к приоритетным неслучайно: за прошедший год, по данным Банка России, порядка 50 % заемных средств, выданных обманутым гражданам, после их получения были сразу переданы преступникам, сумма хищений увеличилась в 2,6 раза, - подчеркнул Вячеслав Володин.

В связи с чем предлагается установить при выдаче заемных средств «период охлаждения», в течение которого не будут осуществляться финансовые операции:

4 часа — для сумм от 50 до 200 тысяч рублей;

48 часов — для сумм от 200 тысяч рублей.

- За это время люди смогут оценить необходимость взятия кредита и свою платежеспособность. Если решение обратиться в банк было принято под давлением мошенников, то за «период охлаждения» у граждан появится возможность отказаться от получения заемных средств, — добавил Вячеслав Володин.

Также законопроектом вводится ряд обязанностей для кредитных и микрофинансовых организаций по осуществлению дополнительных проверочных мероприятий на предмет мошенничества при проведении операций и транзакций.

Завершится рассмотрение законопроекта до конца января.

Фото: Номер один