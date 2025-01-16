Общество 16.01.2025 в 12:06

Ночью в полях Бурятии поймали троицу в белых маскхалатах

Мужчины оказались зимними сборщиками дурман-травы  
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Текст: Елена Кокорина
Ночью в полях Бурятии поймали троицу в белых маскхалатах

Накануне в Бурятии у сборщиков конопли изъяли более 17 килограммов наркотического вещества. На «дело» трое приятелей отправились на такси, и чтобы остаться незамеченными на заснеженных полях, надели даже белые маскировочные халаты. Однако это их не спасло и мужчин задержали бдительные сотрудники наркоконтроля Мухоршибирского района.

- Ночью 15 января заметили на поле троих граждан. Мужчины занимались сбором марихуаны. Злоумышленников задержали, изъяв у них мешки с наркотическим средством, общий вес которого составил более 17 килограммов, - сообщают в полиции республики.
Выяснилось, что подозреваемые живут в одном из сел Заиграевского района и поддерживают дружеские отношения.

- Им по 36 и 38 лет. Встретившись в очередной раз, они договорились о поездке, целью которой стал сбор запрещенного вещества. Наняв такси, отправились в путь. Чтобы остаться незамеченными на заснеженном поле, мужчины оделись в белые маскировочные халаты, однако это им не помогло, - добавили в МВД.

Ранее к уголовной ответственности сельчане не привлекались. Официально трудоустроены. Возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.

Фото: МВД РБ

 

 

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конопля сборщики задержание

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