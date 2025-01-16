В Улан-Удэ водители массово сбегают с мест ДТП

В прошлом году в Улан-Удэ сотрудники Госавтоинспекции раскрыли 581 ДТП, с мест которых водители скрылись. Найти сбежавших водителей помогают свидетели и записи камер видеонаблюдения.Как отмечают в полиции, подавляющее большинство таких аварий сопровождались материальным ущербом. В ряде случаев происшествия связаны с наездами на дорожные ограждения, электроопоры, деревья и т.д. прочее. Между тем поврежденное имущество требует затрат на восстановление.Так, днем 24 декабря на улице Бограда водитель «Камаза» не справился с управлением и врезался в тополь. С места происшествия он скрылся. Позже благодаря свидетелям 41-летний автомобилист был задержан. Водитель пояснил, что врезался в дерево, пытаясь избежать столкновения с другим автомобилем. Поскольку никто не пострадал, он покинул место происшествия.Госавтоинспекция напоминает, что за оставление места ДТП водитель может лишиться прав на срок от 1 до 1,5 лет или получить до 15 суток административного ареста. Законно покинуть место аварии можно только в том случае, если участники решили воспользоваться европротоколом. Он оформляется при условии, что в ДТП участвовали 2 автомобиля, никто не пострадал, а у водителей нет разногласий относительно случившегося и имеются действующие полисы ОСАГО.