Общество 16.01.2025 в 12:37

В Улан-Удэ водители массово сбегают с мест ДТП

За год полицейским удалось раскрыть почти 600 таких случаев
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ водители массово сбегают с мест ДТП
Фото: архив «Номер один»
В прошлом году в Улан-Удэ сотрудники Госавтоинспекции раскрыли 581 ДТП, с мест которых водители скрылись. Найти сбежавших водителей помогают свидетели и записи камер видеонаблюдения.

Как отмечают в полиции, подавляющее большинство таких аварий сопровождались материальным ущербом. В ряде случаев происшествия связаны с наездами на дорожные ограждения, электроопоры, деревья и т.д. прочее. Между тем поврежденное имущество требует затрат на восстановление.

Так, днем 24 декабря на улице Бограда водитель «Камаза» не справился с управлением и врезался в тополь. С места происшествия он скрылся. Позже благодаря свидетелям 41-летний автомобилист был задержан. Водитель пояснил, что врезался в дерево, пытаясь избежать столкновения с другим автомобилем. Поскольку никто не пострадал, он покинул место происшествия.

Госавтоинспекция напоминает, что за оставление места ДТП водитель может лишиться прав на срок от 1 до 1,5 лет или получить до 15 суток административного ареста. Законно покинуть место аварии можно только в том случае, если участники решили воспользоваться европротоколом. Он оформляется при условии, что в ДТП участвовали 2 автомобиля, никто не пострадал, а у водителей нет разногласий относительно случившегося и имеются действующие полисы ОСАГО.
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