В Бурятии над бакланами сгущаются тучи

Прошлой осенью ученые определили численность популяции большого баклана и места его гнездования. Проведенное исследование показало, что наибольшая концентрация данного вида птиц отмечается на реке Ине в Баргузинском районе, Селенге и прилегающей акватории Байкала в Кабанском районе, Братских озерах, а также в Ангарском соре Северо-Байкальского района.Орнитологи Бурятского госуниверситета провели научно-исследовательскую работу в соответствии с государственным контрактом. Помимо численности бакланов они определяли, где в Бурятии концентрируется этот вид пернатых, где гнездится и вскармливает птенцов, какими маршрутами совершает перелеты и так далее.По словам руководителя Бурприроднадзора Марины Дамдиновой, большой баклан в республике, как и во многих других регионах страны, стал наиболее обсуждаемым видом птиц.- Его численность за последние десятилетия выросла в Западной и Восточной Сибири, в частности в Байкальском регионе. Значительно расширились северные границы ареала в Сибири, - отметила она «Номер один».По данным орнитологов БГУ, численность большого баклана к концу августа-началу сентября 2024 года составила 48,3 тыс. особей.- Численность баклана на территории Республики Бурятия стабилизировалась. По сравнению с 2021 годом она уменьшилась на 3%, - сообщила Марина Дамдинова.Ученые зафиксировали, что в Бурятию бакланы попадают из Забайкальского края с Торейских озер двумя путями. Один пролетный коридор идет через Арахлейские озера напрямую до Еравнинских озер. Другой коридор идет по реке Чикой до Селенги и потом дальше до озера Байкал (с одной крупной остановкой на Гусином озере. - Прим. ред.).В 2024 году во время прилета этот вид отмечался во всех районах республики. Но основных районов гнездования у баклана выявлено шесть. Это Кабанский, Прибайкальский, Баргузинский, Селенгинский, Северо-Байкальский и Еравнинский. В перечисленных местах гнездилось более 26 000 бакланов. Еще около 6,6 тыс. особей пребывало в период гнездования в статусе летающих неразмножающихся птиц.В сравнении с 2021 годом, кроме численности замечены и иные изменения в жизни бакланов. Так, они коснулись распределения гнездящихся бакланов.- Исчезли жилые колонии в Курумканском районе, произошло перераспределение территориального расположения колоний в Баргузинском и Прибайкальском районах, - сказала руководитель Бурприроднадзора.В целом самую крупную группировку большого баклана исследователи зарегистрировали в Баргузинском районе - 17 105 особей. За ним идут Кабанский (13 246 бакланов), Еравнинский (7 861), Северо-Байкальский (6 071) и Прибайкальский (1 015) районы. В других же районах Бурятии стаи поменьше.Многие жители районов, расположенных на восточном берегу Байкала, считают, что численность баклана надо уменьшать искусственно, не дожидаясь, когда популяция начнет снижаться естественным путем в силу саморегуляции процессов в природе. Что численность этого вида превысила все разумные масштабы.Однако мнение о слишком большой концентрации бакланов, как оказалось, не имеет под собой законодательной основы. Как сообщила нашему изданию Марина Дамдинова, в настоящее время законодательно нормативы допустимой плотности на птиц, в том числе на большого баклана, и нормативы их изъятия не установлены.Тем не менее у властей есть свой взгляд на бакланов. Они считают, что результаты проведенной научно-исследовательской работы показали целесообразность проведения мероприятий по снижению численности этого вида в республике до 30%.30% от нынешней численности бакланов - это 14 490 особей. Чтобы снизить популяцию на это количество, надо провести огромный объем работы. Она будет еще и весьма финансово затратной.Многие помнят, как в республике недавно проводилась добыча 3 тыс. бакланов в рамках регулирования численности вида. А что будет, если выйдет приказ добыть 10 000 или 20 000? При желании человек, разумеется, способен вообще поставить бакланов на грань исчезновения. Истребили же в Китае в свое время по призыву Мао Цзэдуна почти всех воробьев. Тогда китайцы стали считать, что те клюют слишком много зерна, ну и устроили воробьиный геноцид.Чтобы быстро снизить число бакланов в Бурятии, надо просто разрешить повсеместно уничтожать кладки яиц бакланов, допустить использование против бакланов ядов, электрического тока и прочих способов уничтожения. Сейчас это живодерство пока законодательно запрещено.- Рассмотрение вопроса о необходимости проведения регуляционных мероприятий планируется в 2025 году, - анонсировала Дамдинова.