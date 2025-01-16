Хвостатую Пеппи признали лучшей ищейкой Бурятии

В 2024 году спаниель Пеппи оказалась результативнее других собак, несущих службу на Бурятской таможне. Весь прошлый год собака кинолога Марины Кашиной помогала таможенникам пресекать незаконные перемещения товаров через границу республики.

В 2024 году на таможне несли службу 21 кинолог со своими питомцами – немецкими овчарками и русскими спаниелями.

- С применением служебных собак удалось обнаружить 65 таблеток, содержащих сильнодействующие вещества, 13 единиц боеприпасов, 178 блоков сигарет, почти 8,5 кг насвая, около 3 кг табака, 94300 китайских юаней, - рассказывают в пресс-службе таможни республики.

В основном запрещенку скрывали в багаже пассажиров. Также были случаи, когда собаки находили ее в транспортном средстве и непосредственно на нарушителе.

- Запахи синтетических наркотиков последнего поколения поступающих в Россию из-за рубежа постоянно меняются, поэтому подготовка собак по этому профилю достаточно сложна. Кинологи таможни постоянно тренируют своих собак, поддерживая их умения и навыки, оценивая этот уровень на соревнованиях. Также наши собаки дополнительно обучены и аттестованы на поиск взрывчатых веществ и денежных знаков, - рассказал начальник кинологического отдела Бурятской таможни Юрий Соколов.

В 2024 году лучшие результаты обученности в многоборье показали Марина Кашина со служебной собакой Пеппи (русский спаниель) и Вячеслав Пахеев со служебной собакой Юста (немецкая овчарка).

Фото: Бурятская таможня



