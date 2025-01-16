До 2 градусов тепла обещают завтра в Бурятии

Январь продолжает удивлять жителей Бурятии аномально теплой погодой. Она сохраняется в республике уже который день.Так, по данным синоптиков, завтра, 17 января, по республике ожидается преимущественно без осадков погода, по крайнему северу местами возможен небольшой снег. Температура воздуха днем составит -8, -13, местами -1, -6, по крайнему северу -14, -19. А по южному Прибайкалью воздух может прогреться до +2 градусов!В Улан-Удэ завтра осадков не ожидается. Температура днем составит -8, -10 градусов.В ближайшие два дня морозов в республике также не будет. Днем в субботу температура составит -8, -13, местами -1, -6, по северу -14, -19 градусов.В воскресенье, 19 января, дневные температуры ожидаются в пределах 8-13, местами 2-7 градусов ниже нуля. По северу будет -15, -20 градусов.