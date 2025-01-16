Общество 16.01.2025 в 14:43

До 2 градусов тепла обещают завтра в Бурятии

В республике сохраняется аномально теплая погода
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Текст: Андрей Константинов
До 2 градусов тепла обещают завтра в Бурятии
Фото: архив «Номер один»
Январь продолжает удивлять жителей Бурятии аномально теплой погодой. Она сохраняется в республике уже который день.

Так, по данным синоптиков, завтра, 17 января, по республике ожидается преимущественно без осадков погода, по крайнему северу местами возможен небольшой снег. Температура воздуха днем составит -8, -13, местами -1, -6, по крайнему северу -14, -19. А по южному Прибайкалью воздух может прогреться до +2 градусов!

В Улан-Удэ завтра осадков не ожидается. Температура днем составит -8, -10 градусов.

В ближайшие два дня морозов в республике также не будет. Днем в субботу температура составит -8, -13, местами -1, -6, по северу -14, -19 градусов.

 В воскресенье, 19 января, дневные температуры ожидаются в пределах 8-13, местами 2-7 градусов ниже нуля. По северу будет -15, -20 градусов.
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