В Улан-Удэ осудили лихача-электросамокатчика

В Улан-Удэ осудили молодого бесшабашного электросамокатчика, сбившего пожилую женщину. От его наезда потерпевшая получила закрытый перелом шейки бедра.

Судом установлено, что в июле 2023 года 22-летний молодой человек с помощью мобильного приложения арендовал электросамокат на одной из остановок Октябрьского района.

- Передвигаясь на нем со скоростью 10-15 км/час и не соблюдая правила дорожного движения, он наехал на женщину, причинив ей по неосторожности закрытый перелом шейки правой бедренной кости со смещением костных отломков, являющийся тяжким вредом здоровью, - рассказали в прокуратуре республики.

Суд назначил виновному наказание в виде одного года ограничения свободы. В течение этого периода осужденному запрещено покидать место жительства с 22 часов до 6 часов утра, посещать места проведения массовых культурно-развлекательных мероприятий и выезжать за пределы г. Улан-Удэ.

Приговор в законную силу не вступил.

Фото: Номер один