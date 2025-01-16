Общество 16.01.2025 в 15:16

Эндокринологические кабинеты Бурятии получили оснащение на 80 миллионов рублей

Оборудование поможет пациентам с сахарным диабетом
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Текст: Служба информации "Номер один"
Эндокринологические кабинеты Бурятии получили оснащение на 80 миллионов рублей

Эндокринологические кабинеты Бурятии в 2024 году получили оснащение на 80 миллионов рублей. Оборудование поможет пациентам с сахарным диабетом.

- В прошлом году правительством России в рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом» было выделено более 4,2 млрд. рублей на оснащение оборудованием для диагностирования сахарного диабета в региональных эндокринологических центрах, а также создание и развитие школ здоровья, - рассказали в минздраве Бурятии.

В 2024 году приобретено оборудование на сумму более 61 млн. рублей и направлено в 18 городских и районных поликлиник.

Благодаря слаженной работе коллектива РКБ им. Н.А. Семашко в республике усовершенствованы «Школы пациентов с сахарным диабетом» и оснащены интерактивными панелями с мобильными стойками и персональными компьютерами.

Обучение пациентов с диабетом — это неотъемлемая часть лечебного процесса, ведь этим заболеванием невозможно управлять, если нет знаний и желания самого пациента.

Отметим, что в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» продолжатся федеральные проекты по борьбе с сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями и сахарным диабетом.

- Сейчас перед медиками, в первую очередь, первичного звена здравоохранения, стоят большие цели, направленные на профилактику и раннее выявление заболеваний, динамическое наблюдение и сопровождение пациентов с хроническими болезнями, - отмечает зампред правительства республики Бурятия - министр здравоохранения Евгения Лудупова.


Фото: минздрав РБ

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