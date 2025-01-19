Праздник с трезвой головой

Несмотря на то, что празднование Нового года уже подошло к концу, послевкусие от него все равно осталось. Ассоциации с традиционным праздником, конечно, у всех разные. Но объединяющий и скрепляющий фактор – это застолье, на котором, как ни странно, многие привыкли обходиться без шампанского или любого другого алкоголя.По данным исследования РИА «Новости», в большинстве случаев россияне тратят на алкоголь к Новому году в среднем 3 500 рублей. Согласно результатам, 81% опрошенных покупают алкоголь для новогодней ночи со средним чеком 3 510 рублей. Причем мужчины на единовременную покупку алкогольной продукции тратят чуть больше – 4 095 рублей, в то время как женщины – 3 035 рублей. То есть, отказавшись от алкогольных напитков, россиянин в среднем сэкономит вышеуказанную сумму. Учитывая, что с 1 января 2025 года внушительно поднялись цены на все виды алкогольной продукции – на 15 - 20%. Произошло это из-за роста акцизных ставок.Можно сказать, что в каком-то смысле пришло время подсчитать свои затраты и задуматься. Ведь это достаточно существенный удар по карману для любителей подобных напитков. Хотя остановят ли людей высокие цены?За десять лет численность больных, состоящих на учете в лечебно-профилактических учреждениях, с 6 770 человек выросла до 7 311 человек. А число людей, которые впервые встали на учет с 2013 года, с 567 человек упало до 338. Это говорит о том, что все меньше и меньше людей обращается в соответствующие учреждения, предпочитая игнорировать болезнь.По данным версии общественного движения «Трезвая Россия» за прошлый год, Бурятия занимала последнее, 85-е место в «Рейтинге трезвости регионов» и признана одним из самых пьющих регионов России.Рейтинг учитывал количество смертей от алкогольного отравления, число больных алкоголизмом, объем продаж алкоголя в регионе и количество нарушений, связанных с нелегальным оборотом алкоголя. Посмотрим, какими мы станем в рейтинге за 2024 год.«Я никогда не присоединюсь к движению против войны. Позовите меня, когда появится движение за мир» – эта гениальная мысль матери Терезы отражает суть движения за трезвый образ жизни. Нет смысла бороться против алкоголизма, нужно направлять свое внимание на трезвый образ жизни.Прекрасно помнится, как в нулевые годы проводились редкие антиалкогольные вечеринки в зданиях ночных клубов, где на стенах висели ватманы с наспех нарисованными картинками зачеркнутых бокалов и фразами «Алкоголь – зло», «Молодежь против алкоголя». Ведущий что-то скандировал со сцены, а после начиналась обычная вечеринка, где рекой лился алкоголь.Мы решили спросить у представителя движения «Трезвая Бурятия», как он пришел к трезвому образу жизни.- Употреблять алкоголь начинал, как и большинство, с юности. Но в ходе взросления стало слишком заметно, что один за другим уходят сверстники именно от алкогольных и наркотических опьянений и отравлений, что, по сути, одно и то же. Употребление алкоголя нередко приводило к убийствам, несчастным случаям и просто отравлениям. Создав семью, начал трудовую деятельность и думал, что ушел от этого, но я заблуждался. Весь социум пропитан алкогольными традициями, как в трудовых коллективах, так и среди родственников и знакомых. Много лет я занимался тренировками в спортзале, но это лишь приостанавливало процесс алкоголизации, поскольку и спортсмены не чураются алкоголя, – начал свой рассказ участник движения «Трезвая Бурятия» Олег Пуртов. – Конечно, запои стали увеличиваться, и передышки в три-четыре дня уже не считались. Когда я сказал своим товарищам, что мы пропили два года, все согласились, но ничего не изменилось. В итоге моя супруга предложила пойти в наркологию либо на курсы по трезвости.Благодаря прохождению курса Олег бросил употреблять алкоголь и с единомышленниками влился в общественную деятельность. По итогу он уже на протяжении 18 лет ведет совершенно трезвый образ жизни. Естественно, на праздничном столе на Новый год не было ни традиционного шампанского, ни домашней наливки.По рассказам Олега, многие считали, что на собрания по трезвости приходили грязные алкаши, но на самом деле собирались обычные люди, причем из совершенно разных слоев общества. По его воспоминаниям, там всегда царило уважение друг к другу. Постепенно зародилась общественная организация «Трезвей-Тэлэрыш!», которая, к сожалению, постепенно канула в Лету.Со слов Пуртова, трезвость – это осмысленная, осознанная самозащита от самоотравлений как самим человеком, так и обществом в целом. Не только наркотическими ядами, но и от самоотравлений собственным тщеславием, гордыней, гневом, раздражением.Стоит отметить, что за эти новогодние праздники в стационар Республиканского наркологического диспансера попало 80 человек, то есть 67 мужчин и 13 женщин. Из них у 11 был алкогольный делирий, или, как говорят в народе, «белая горячка».В прошлом же году в Республиканский наркологический диспансер за помощью обратились 100 человек. Из них госпитализация потребовалась 81 человеку: 65 мужчинам и 16 женщинам. При этом алкогольный галлюциноз случился у 15 человек.Но, несмотря на последнее место в рейтинге по трезвости, все же у нас в Бурятии есть вдохновляющие примеры трезвого образа жизни. Сейчас насчитывается 21 село, в котором не продается алкоголь по инициативе самих жителей. Так, например, в селе Тохорюкта Хоринского района, после того как жители полностью отказались от алкоголя, люди увидели значимые преимущества трезвости. Там исчезло социальное сиротство, появилось много многодетных семей, до нуля снизился уровень преступности, а у населения стал высокий уровень самозанятости.Недавно на ежегодной пресс-конференции глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал, что запланировано ужесточение контроля за потреблением алкоголя населением. С марта 2025 года в Бурятии начнет действовать запрет на продажу алкоголя в магазинах формата «у дома».- Мы понимаем, что магазины могут закрыться, потому что зарабатывают не на продаже хлеба, а на продаже алкоголя. Люди говорят, что магазины будут вне шаговой доступности. Мы же считаем, что дойти можно будет. Не было же подобных магазинов еще несколько лет назад, и люди ходили за продуктами в другие. Магазины, которые работают прямо под боком, в основном торгуют и зарабатывают на алкоголе. С этим будем бороться, – прокомментировал Алексей Цыденов. – И вопрос не только в продаже в магазинах, в нелегальной торговле, вопрос в домашнем производстве. Одними только усилиями правительства республики проблему не решить, это должно быть общее движение, общий настрой.Настрой общества начинается с настроя каждого человека. Хороший или плохой пример каждого из нас заразительно влияет на наше микроокружение, из которого, собственно, и складывается то или иное общество. Так получилось и у Татьяны Никифоровой, для которой трезвость – это естественная норма жизни.- Более десяти лет назад я посмотрела фильм проекта «Общее дело», который назывался «8 Марта». С того момента я полностью отказалась от алкогольных ядов, а табачными не травилась никогда. Больше всего поразило влияние табачных и алкогольных ядов на репродуктивную систему, в первую очередь на женскую. Под влиянием алкоголя и табака яйцеклетки становятся бракованными и возникает большая вероятность рождения больного ребенка. На тот момент у меня было трое детей. Я поблагодарила Бога, что все здоровы, и решила не показывать пример употребления алкоголя и табака своим детям, – поделилась Татьяна Никифорова. – Я человек, который терпеть не может ходить по врачам и пить таблетки, соответственно, нужно хорошо заботиться о своем здоровье. Тем более алкоголь и табак – это яд, и здоровья человеку они не прибавляют.Как уверяет Татьяна, у нее поменялось окружение: стало больше друзей, которые также разделяют ее взгляды. Несколько лет назад она проводила мероприятие под названием «Трезвый Новый год», на котором было около 100 человек. Многие впервые были на таком вечере, где веселятся без алкоголя.– Мне приятно находиться в компании трезвых людей. От человека, который самоотравляется, не знаешь, чего ожидать. Недавно я прошла курс трезвости по методу Шичко. На занятиях стало понятно, как людей программируют на самоотравление. Через фильмы, песни формируются традиции самоотравления людей. Отдыхать можно весело без алкогольных и табачных продуктов, – подвела итог Татьяна.Для 24-летней Валерии Хамагановой, которая никогда в жизни не пробовала алкоголь, отмечать праздники трезво – само по себе норма.– Я никогда в жизни не пила, потому что мои родители не пьют, соответственно, все семейные праздники были безалкогольными. А в школе у меня окружение было тоже непьющее. Поэтому для меня это естественно, – поделилась школьная учительница Валерия Хамаганова.На самом деле людей, ведущих здоровый и трезвый образ жизни, намного больше, чем можно представить. Они как белые вороны в общей стае. В коллективе их обычно небрежно называют «язвенниками-трезвенниками» с желанием осудить, что они не как все. Но важно помнить, что продажа алкоголя и прочих отравляющих средств приносит колоссальную прибыль. Поэтому прямая и нативная реклама алкоголя так и будет крутиться в фильмах, клипах, внедряя в умы человечества нормы по алкоголизации, уверяя, что бокал вина и пива это даже полезно, а не вредно. Тут уже нет никакого дела до здоровья человека, как говорится, бизнес, и ничего личного.