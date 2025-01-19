Жители Улан-Удэ получают звонки с того света

Давно пора признать, что в нашей жизни помимо понятных и рациональных фактов есть и вещи, не поддающиеся логическому объяснению. В этом году Святки отмечаются с 7 по 17 января. В древности люди верили, что именно в этот период смывается граница между миром мертвых и живых и наступает время мистики. «Номер один» разыскал улан-удэнцев, которым «посчастливилось» столкнуться в своей жизни с чем-то необъяснимым. Специально для наших читателей мы подобрали самые интересные случаи из жизни горожан.Эта история произошла несколько лет назад, в октябре 2019 года, когда героиня рассказа поехала в небольшое путешествие по другим городам. И как-то, ожидая свою электричку на железнодорожном вокзале, она разговорилась с молодым человеком. Он оказался очень дружелюбным собеседником, легко вошел в контакт и живо интересовался жизнью Алины. Со ее слов, несмотря на то, что с виду молодой человек был приветливым и симпатичным, присутствовали в нем какие-то зловещие нотки, которые она осмыслила намного позже.Разговорившись, они вместе поехали в местный парк. Молодой человек решил сопроводить девушку, вызвавшись показать местные достопримечательности. После легкой и непринужденной прогулки по парку пришло время расставаться, так как стало темнеть.И тут-то все скрытое стало явным. Резко переменившись в лице, молодой человек натянул на себя капюшон и грубо схватил Алину. Как назло, в парке не было ни единой души. И тут развернулся киношный сюжет про жертву и маньяка в пустынном месте городского парка.«Его голос сменился на хриплый шепот, от которого шли мурашки по коже. Он мне велел не дергаться и не кричать, если хочу остаться в живых. Помню, что от ужаса я просто окаменела. Приятный молодой человек оказался маньяком. Я, конечно, никогда бы не подумала раньше, что попадусь в руки насильнику. Когда он начал тащить меня в кусты, то я, более-менее опомнившись от шока, начала интенсивно дергаться. В какое-то мгновение он схватился за верхний край куртки. Именно в этот момент в небе я увидела образ Богородицы и услышала громкий голос: «А теперь беги!». Я увернулась так, что куртка оказалась в руках маньяка. Чудом выскользнув, со всех ног побежала, - вспоминает Алина. - Помню, что бешено колотилось мое сердце. Я вышла на трассу, остановила первую попавшуюся машину, меня довезли до центра. Все было, как в плотном тумане».Намного позже, когда Алина вернулась домой, она смогла проанализировать свой случай. Как утверждает девушка, молодой человек словно загипнотизировал ее. По всей видимости, он обладал способностью входить в доверие, вводить человека в некий транс, когда бдительность полностью притупляется. Она ведь уловила тревогу в сердце, от которой беспечно отмахнулась в процессе общения.Теперь она не практикует одиночные путешествия в другие города, опыт общения с маньяком напрочь отбил это желание. А насчет образа в небе девушка уверяет, что ей помогла сама Пресвятая Богородица, она спасла ее от неминуемого и страшного насилия, а возможно, и от гибели.Этот случай произошел в одном из районов Бурятии в далеком 1991 году в середине осени. Трое мужчин, друзья детства, решили устроить посиделки в доме общего знакомого, в котором уже давно никто не жил. Растопили печь, накрыли на стол и устроили веселое застолье со спиртными напитками. Электричества в бесхозном доме не оказалось, поэтому сидели при свете свечи.«Нас же было трое. Но кто-то сидел с нами четвертый, веселился и вел диалоги. Было весело и непринужденно, застолье в самом разгаре. Пока мы одномоментно не очухались и не опешили, что все это время с нами ведь еще кто-то сидел, а затем исчез. То есть был четвертый собеседник. Мы точно помним, что никто посторонний не входил и не выходил из дома, курили прямо за столом. От неожиданности мы мгновенно отрезвели. Быстро все собрали со стола, потушили свечу и дали деру из этого дома, - поделился необычной историей Дармажап. - Но кто или что это было, мы так и не поняли. До сих пор, когда изредка встречаемся, вспоминаем этот случай. Ну не мог же этот некто привидеться всем одновременно и стать плодом воображения у нас троих, пусть даже и в алкогольном опьянении. Мы вышли на улицу глубокой ночью, было полнолуние: светло, как днем».Если верить древней мифологии, легендам и преданиям, то полнолуние считается самым мистическим временем, когда просыпаются и активируются разные потусторонние сущности. Но есть доказанные случаи, что именно в период полнолуния учащаются укусы собак, автомобильные катастрофы, а поведение людей, имеющих психические отклонения, становится непредсказуемым и крайне агрессивным.Психиатры американского медицинского университета обнаружили, что во время полнолуния возрастает число самоубийств. Результаты их исследования опубликованы в научном журнале. Ученые предполагают, что это связано с яркой освещенностью и циркадными ритмами.А эта история - с нотками морали, мол, долг платежом красен. Александр познакомился с Дмитрием еще в студенчестве, и вскоре они стали закадычными друзьями. Делили вместе все горести и радости студенческих лет, затем, окончив учебное заведение, еще долго поддерживали связь. Как бывает в нормальных дружеских отношениях, товарищи выручали друг друга не только словами поддержки, но и деньгами в нужную минуту. В трудный период для Александра его друг Дмитрий одолжил определенную сумму. Так получилось, что в круговороте жизни этот факт забылся. Связи оборвались.О скоропостижной кончине друга из-за болезни Александр узнал случайно, поэтому даже не смог присутствовать на похоронах когда-то лучшего друга.В один из вечеров 2023 года прозвучал телефонный звонок, высветилось имя «Дмитрий». Подумав, что ему звонят с его номера, Александр ответил. Но на том конце телефонного звонка доносились лишь звуки, напоминающие гул электрических проводов. Естественно, Александру стало не по себе.«Я сослался на сбой сотовой связи. Потом думал, что кто-то надо мной издевается. Но контактов с близкими Дмитрия у меня не было, чтобы узнать, что с его телефонным номером. Затем раздался еще звонок, потом еще. Я снова ответил, а там зловещая тишина с треском», - делится Александр.Когда телефон зазвонил в третий раз, наш герой решил просто не отвечать. На ум начали приходить разные и несвойственные для него мысли: сходить в церковь, к шаману, гадалке и прочее. Александр решил почитать схожие истории в интернете: писали, что многие через такие звонки поддерживают связь с умершими или усопшие просят своих близких и знакомых поставить свечку, почитать за упокой души. А звонки от умершего Дмитрия продолжились, беспокоя ум Александра.И в какой-то момент, уставший от звонков из потустороннего мира, Александр вспомнил про давно забытый денежный долг, который брал у Дмитрия. Собрав всю сумму, он поехал к матери Дмитрия, а оказалось, что та как раз нуждалась в деньгах. После возврата долга Александру полегчало на душе, и он был уверен, что Дмитрий перестанет ему звонить с того света. Так и произошло, звонки прекратились.Верит ли человек в потусторонний мир или нет, не столь важно, потому что разного рода истории происходили и будут происходить, независимо от отрицания и верования. Главное, извлекать правильный урок, как сделали наши рассказчики. Если в первом случае Алина стала более осторожна при знакомствах и путешествиях и благодарна за свое спасение, то во втором случае Дармажап давно отказался от алкоголя и ведет трезвый образ жизни. А третья история учит нас тому, что долг нужно всегда возвращать, иначе даже с того света достанут.