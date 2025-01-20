Общество 20.01.2025 в 06:00

В Бурятии байкальскую землю вернули федералам

Прокуратура отсудила у муниципалитета 37 гектаров на северном берегу озера
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Текст: Лариса Ситник
В Бурятии байкальскую землю вернули федералам
Фото: архив «Номер один»
Северобайкальская природоохранная прокуратура через суд вернула у администрации Северо-Байкальского района право собственности Российской Федерации на земельные участки площадью 37 гектаров, расположенные на побережье Байкала в центральной экологической зоне. О том, как земли бывших колхозов отошли муниципалам, читайте в материале «Номер один».

Совхозные земли

Северобайкальская межрайонная природоохранная прокуратура во время проверки земельного законодательства неожиданно обнаружила, что администрация Северо-Байкальского района незаконно образовала четыре земельных участка из земель государственного лесного фонда. На два участка администрация даже успела зарегистрировать право муниципальной собственности.

С целью восстановления имущественных прав Российской Федерации и прав граждан на благоприятную окружающую среду прокуратура обратилась в суд с иском о признании права федеральной собственности на спорные земельные участки.

В момент разбирательств выяснилось, что все 37 гектаров земель на побережье озера отошли администрации Северо-Байкальского района на основании решения Арбитражного суда. Ранее эти участки принадлежали совхозам «Тыйский», «Ангарский», «Эстония», «Северный» и «Победа».

Так, колхоз «Победа» занимался добычей рыбы и нерпы, сельским хозяйством, держал пилораму. В лесах колхоза «Победа» было проведено лесоустройство: определены лесные кварталы, характеристики лесных насаждений. Леса «Победы» попали под I группу с категорией «запретные леса оз. Байкал». Иными словами, по целевому назначению они относятся к защитным. Совхозу их передали во временное пользование.

Колхоз прекратил свое существование более 20 лет назад. В связи с ликвидацией колхоза временное пользование лесными участками прекратилось и участки вернулись в состав земель лесного фонда.

Суд установил, что на основании распоряжения правительства Республики Бурятия от 1999 года участки лесного фонда предоставлены в безвозмездное пользование сельхозформированиям Северобайкальского, Курумканского, Джидинского и Прибайкальского районов для заготовки древесины и других ресурсов сроком на 49 лет.

Согласно договору безвозмездного пользования участком лесного фонда, ранее находившегося во владении сельхозорганизации, заключенного между министерством лесного хозяйства и ЭСПК «Байкальское», земельный участок предназначался для заготовки древесины, сенокошения, пастьбы скота под пологом леса, а также для культурно-оздоровительных туристических и спортивных целей.

«Таким образом, земельные участки, ранее находившиеся в распоряжении совхозов, в силу действовавших ранее и действующих в настоящее время норм лесного и земельного законодательства относятся к землям лесного фонда, могут находиться исключительно в федеральной собственности», - сообщается в материалах дела.

Тем не менее, согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости, земельному участку администрация района присвоила категорию «земли сельскохозяйственного назначения» с видом разрешенного использования «под сенокошение».

Однако, как мы уже указали выше, земельный участок располагается в центральной экологической зоне Байкальской природной территории на землях государственного лесного фонда, находящегося в федеральной собственности. Поэтому образование участка и постановка на государственный кадастровый учет неправомерны. Соответственно, участок не может находиться в муниципальной собственности с присвоением иной категории земель.

Нарушили запрет

Суд, изучив материалы дела, посчитал требования прокурора обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Спорный земельный участок площадью 37 гектаров администрация района поставила на государственный кадастровый учет как «земли сельскохозяйственного назначения». Вместе с тем оснований полагать, что категория земель в соответствии с данными государственного кадастра недвижимости указана верно, не имеется, поскольку лесные участки в составе земель лесного фонда, государственный кадастровый учет которых не осуществлялся, признаются ранее учтенными объектами недвижимости.

Кроме того, согласно Закону «Об охране озера Байкал», в центральной экологической зоне запрещается перевод земель лесного фонда, занятых защитными лесами, в земли других категорий, за исключением перевода таких земель лесного фонда в земли особо охраняемых территорий и объектов при создании особо охраняемых природных территорий.

Таким образом, следует, что администрация Северо-Байкальского района в нарушение требований действующего законодательства, в отсутствие полномочий и права по распоряжению землями лесного фонда, находящимися в федеральной собственности, образовала земельный участок, территория которого расположена в центральной экологической зоне на землях государственного лесного фонда, находящегося в федеральной собственности, а также инициировала постановку участка на кадастровый учет с присвоением иной категории земель, чем земли лесного фонда.

«Тем самым в нарушение прямого запрета осуществлен перевод земель лесного фонда в другую категорию земель и принято решение об определении границ спорного земельного участка из земель государственного лесного фонда», - пришел к выводу суд.

Суд решил исковые требования Северобайкальского межрайонного природоохранного прокурора удовлетворить и признать право собственности Российской Федерации на земельный участок площадью 37 гектаров.
Теги
земля Байкал прокуратура

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