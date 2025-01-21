В Бурятии похоронное дело облекли в «цифру»

Захоронение близких и родственников - одна из немногих вещей, которую российское правительство еще пока продолжает оплачивать. Правда с 2025 года в очередной раз поменялась сама процедура подачи заявки на похоронные выплаты. Теперь гробовых дел мастера из муниципалитетов направляют родственников умерших прямиком в Пенсионный фонд. Неизбежные очереди, неразбериха, вызванная новыми правилами получения субсидий, и непонимание сути и смысла реформы в данном щепетильном вопросе вызвали возмущение граждан республики.Именно в Отделении Социального фонда России по РБ с 1 января 2025 года стали выдавать выписки на захоронение по государственным субсидиям. Причем справка от загса о смерти гражданина, выданная в бумажной форме, может использоваться по иному назначению. Пока в компьютере Соцфонда не появится информация от смежников из загса, справку гражданин не получит.- 7 января ушла из жизни наша бабушка, которая прожила 93 года, - рассказывает улан-удэнец Александр. - На следующий день мы получили свидетельство из Управления ЗАГС о смерти и обратились в муниципальное похоронное предприятие. Оттуда нас отправили в Пенсионный фонд за подтверждающей справкой. На следующий день, который стал первым рабочим днем, мы приехали в Пенсионный фонд на ул. Жердева.Как рассказывает горожанин, когда они приехали в Отделение, там было полно народу. Люди ждали выписки, но, как оказалось, выгрузки данных, которыми обмениваются Соцфонд с загсом, по нашей выписке так и не произошло. Также не было данных и по выпискам других людей. Соответственно, они не могли, не имея на руках выписки из Соцфонда, идти в муниципальное похоронное ведомство и начинать процедуру захоронения. Гражданам предложили подождать или прийти на следующий день.- Я, честно говоря, был возмущен подобной ситуацией, - выражает свое недовольство наш собеседник. - Человека надо хоронить, а они говорят, что данные обрабатываются, подождите до завтра. Причем большинство из толпы посетителей разворачивались и безропотно уходили. Имея на руках все документы! Получается, что бумажное свидетельство о смерти ничего не значит?Александр же настоял на том, чтобы не ждать выгрузки, и тогда специалисты Соцфонда вручную начали забивать данные для получения выписки. В итоге документ удалось сформировать, и родственники к концу дня смогли получить государственную услугу.Правда из-за бюрократии, поскольку рабочий день заканчивался, а еще нужно было ехать в муниципальное похоронное ведомство и формировать новые документы, похороны перенесли.В МАУ «Специализированная служба» г. Улан-Удэ, куда обращаются граждане с выписками из Соцфонда, сообщили, что при подаче заявлений важно не ошибиться с выбором.- Чаще всего люди выбирают комплексную услугу: гроб, копку могилы и др. Редко, когда хоронят за свой счет. В первом случае сумма затрат обходится в сумму более 30 000 рублей и их полностью берет на себя бюджет. Иначе говоря, если близкие умершего выбрали гарантированный перечень, то данные услуги по погребению будут оказываться специализированной службой. Во втором случае пособие на погребение выплачивается напрямую заявителю в денежной форме, минуя организацию. Сумма там меньше - около 10 000 рублей, - разъяснили в МАУ «Специализированная служба» г. Улан-Удэ.Социальное пособие на погребение выплачивается в случае, если погребение осуществлялось за счет средств представителя умершего, взявшего на себя обязанность осуществить процедуру прощания. Но проще всего передать эти функции муниципалитету, что и делает большинство родственников.Добавим, что законом предусмотрено, что для получения выписки представитель умершего может обратиться в электронной форме через портал «Госуслуги».Как отметили в Отделении Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Республике Бурятия, с января 2025 года изменился порядок выплаты социального пособия на погребение. Теперь Социальный фонд России стал единой точкой для обращения граждан за социальным пособием на погребение. Граждане могут обратиться в клиентские службы Фонда непосредственно за выплатой пособия, если организация похорон производится собственными силами. Для этого необходимо подать заявление, в том числе такая возможность с января 2025 года появилась на портале «Госуслуги». Либо за предоставлением выписки для получения услуг в специализированной похоронной службе.При этом, согласно новому порядку назначения пособия, сведения о государственной регистрации смерти поступают в Фонд через систему межведомственного взаимодействия из ЕГРН ЗАГС. В случае непоступления данных на момент обращения за услугой сведения вносятся в информационную систему Фонда вручную непосредственно специалистом клиентской службы на основании свидетельства о смерти.В первый рабочий день нового года, 9 января, в клиентских службах Отделения СФР по Бурятии за данной услугой зарегистрировано обращений больше, чем в обычные дни. Многое, по словам работников Соцфонда, зависело от эффективности системы межведомственного электронного взаимодействия и работы других ведомств по обработке и выгрузке в систему сведений, необходимых для назначения пособия. 9 января некоторым обратившимся пришлось ожидать выдачи выписки в течение нескольких часов. Тем не менее, заверили в ведомстве, с 10 января выписки для предоставления их в специализированную службу выдаются специалистами в рамках обращения.Подытоживая. Реформа ни к чему хорошему не привела. Дело Соцфонда не заниматься справками, городя очереди, а начислять пенсии. И введение в похоронное дело лишнего звена, да еще в таком щепетильном вопросе, лишь осложняет и удлиняет и так весьма тяжелую в моральном плане процедуру для родственников умерших. К тому же цифровизация процедуры несет за собой риски. Поскольку в случае крупного сбоя в «межведомственном электронном взаимодействии» может возникнуть просто нетерпимая, во всех смыслах, ситуация. Похоронных дел мастера ждать не будут…