В нацпарке Бурятии спилили деревья под видом сбора валежника

В Национальном парке «Тункинский» местный житель незаконно спилил дерево под видом сбора валежника. На сельчанина завели уголовное дело и изъяли имущество.

Факт незаконной заготовки древесины в местности «Бадары» обнаружили инспекторы Национального парка «Тункинский» вместе с правоохранителями.

- Житель села Тунка, получивший разрешение на сбор валежника в лесничестве, нарушил закон, спилив растущие деревья. Инспекторами нацпарка был составлен акт о лесонарушении. До окончания расследования сотрудники полиции изъяли заготовленную древесину, бензопилу и автомобиль марки ЗИЛ. Нарушителю грозит ответственность по статье 260 Уголовного кодекса Российской Федерации («Незаконная рубка лесных насаждений»), - рассказали в группе Тункинского нацпарка.

Также в нацпарке напомнили, что при сборе валежника запрещается рубка растущих и сухостойных деревьев. С начала 2025 года госинспекторами было составлено уже 11 протоколов за различные нарушения природоохранного законодательства.

Фото: Номер один