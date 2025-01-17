Ветераны ВОВ Бурятии получат выплату ко Дню Победы. По данным минсоцзащиты РБ, в республике в настоящее время проживает 1596 ветеранов Великой Отечественной войны.

- Все они получат единовременную денежную выплату в размере 80 тысяч рублей ко Дню Победы. Указ об этом в честь 80-летия Победы подписал Президент России Владимир Путин, - сообщили в минсоцзащиты Бурятии.

Выплату по 80 тысяч рублей также получат:

- инвалиды Великой Отечественной войны;

- лица, награжденные знаками «Жителю блокадного Ленинграда» - в республике их 4 человека, «Житель осажденного Севастополя», «Житель осажденного Сталинграда»;

- лица, которые в годы Великой Отечественной работали на объектах ПВО, морских и авиабазах;

- бывшие несовершеннолетние узники фашизма - их получат 13 жителей Бурятии;

- вдовы инвалидов и участников ВОВ.

Выплату по 55 тысяч рублей получат:

- труженики тыла, в республике эти средства будут зачислены на счета 1558 граждан;

- бывшие совершеннолетние узникам фашизма.

Все выплаты будут перечислены Социальным фондом России автоматически, без истребования документов в апреле-мае 2025 года, перед празднованием Дня Победы.

Подавать заявление для получения выплаты не потребуется.

Напомним, 9 мая 2025 года в России будет отмечаться юбилейная дата со Дня Победы - 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Президент Владимир Путин предложил объявить 2025-й Годом защитника Отечества «в честь участников специальной военной операции и в память о подвигах наших предков».

Фото: Номер один