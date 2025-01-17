Автомобилистам Бурятии повысили штрафы

В 2025 году значительно повысятся штрафы за несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО). При этом размер скидки, которой водитель может воспользоваться при оплате штрафа за некоторые нарушения, значительно станет меньше.На данный момент при проверке документов сотрудник государственной автомобильной инспекции имеет право выписать штраф за отсутствие ОСАГО в размере 800 рублей. Стоит отметить, что это за «первый раз». Ведь в скором времени размер штрафа за повторное нарушение станет значительно больше. Его размер составит от 3 000 до 5 000 рублей. Кроме того, в 2025 году было обещано запустить систему автоматического выписывания штрафов с помощью дорожных камер.Проверять с камер по базе данных наличие полиса у владельца автомобиля и в случае его отсутствия выписывать штраф будет Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГАИ МВД по Республике Бурятия. Правда подобными новациями с камерами нас пугают не первый год. Пока система из-за технических и организационных сложностей не заработала. Если ее и активируют, то, скорее всего, в пилотном режиме и не во всех регионах.Также депутаты Государственной Думы с января повысили наказание за превышение разрешенной скорости движения с 500 - 5000 рублей до 750 - 7500 рублей. Теперь даже небольшое превышение скорости от 20 до 40 км/ч обойдется в 750 рублей. За разгон до 60 км/ч – уже в 2250 рублей.По более тяжелым случаям наказание также ужесточается, пополняя бюджет. Так, стоимость ответственности за проезд на красный свет увеличили с 500 - 1000 рублей до 1125 - 1500 рублей. А также за вождение в состоянии алкогольного опьянения или передачу права на управление с 30000 до 45000 рублей.Кроме того, по данным РБК, вырастет размер штрафов за выезд на встречную полосу – с 5 000 до 7 500 рублей. Повторный проезд на красный свет обойдется в 7 500 рублей или лишение прав сроком на полгода. За непристегнутый ремень – с 1 000 до 1 500 рублей. Отказ от медицинского освидетельствования – с 30 000 до 45 000 рублей.За несоблюдение требований дорожных знаков или разметки – с 500 до 750 рублей. За причинение легкого вреда здоровью – с 2500 - 5000 рублей до 3700 – 7500 рублей. За причинение среднего вреда здоровью – с 10000 - 25000 рублей до 15000 - 37500 рублей. Телефон же в руках за рулем теперь обойдется автомобилисту в 5000 рублей.При этом сэкономить на своевременной оплате штрафа получится, но уже не так выгодно, как ранее. Размер скидки, которой водитель может воспользоваться при оплате штрафа за некоторые нарушения, также уменьшен – до 25%.