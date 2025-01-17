Общество 17.01.2025 в 10:44

Путин подписал указ о призыве на сборы находящихся в запасе

В прошлом году такой же указ был подписан в марте
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Текст: Служба информации "Номер один"
Путин подписал указ о призыве на сборы находящихся в запасе

Владимир Путин подписал указ о призыве на сборы находящихся в запасе в 2025 году. Находящиеся в запасе призываются для прохождения сборов в Вооруженных силах, войсках нацгвардии, органах ФСБ и государственной охраны, а также в спасательных воинских формированиях МЧС.

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы пребывающих в запасе. Документ опубликован на портале правовой информации.

- Призывать в 2025 году граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах РФ, войсках национальной гвардии РФ, спасательных воинских формированиях Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности, - сообщается в документе. Указ вступает в силу со дня опубликования.

Такие указы глава государства подписывает ежегодно. В прошлом году Путин подписал соответствующий указ в марте, в 2023-м - в мае.

На основании указа президента мобилизационное управление Минобороны готовит соответствующую директиву, которая поступает в военкоматы регионов, и после этого начинается рассылка повесток россиянам, которые находятся в запасе.

28 декабря в России завершился осенний призыв в армию 2024 года. В вооруженные силы были призваны 133 тыс. человек. Призывные комиссии работали с 1 октября, отправлять призывников в войска начали с 15 октября.

 

Фото: Номер один

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