В Бурятии с любителей собак собрали более 2 миллионов

Более двух миллионов рублей штрафов наложено на владельцев домашних животных в Бурятии в 2024 году. При этом, количество протоколов по факту самовыгула собак и отсутствию регистраций по сравнению с 2023 годом снизилось, сообщили в Комитете городского хозяйства республики.

- Всего было составлено 650 протоколов: за нарушение требований к содержанию и выгулу домашних животных – 386 и за нарушение порядка регистрации домашних животных – 264. На владельцев домашних животных административными комиссиями было наложено 2 035 081 рублей штрафов, - комментируют в Комитете городского хозяйства.

Также в ведомстве отмечают, что местные жители стали чаще регистрировать, вакцинировать своих домашних питомцев после массовых рейдов по собакам.

- В течение всего года структурные подразделения администрации города проводили беседы с владельцами. Необходимо отметить значительное сокращение сообщений и заявлений в отношении животных без владельцев, а также количества нападений, совершенных безнадзорными животными, - объясняет начальник Управления административного контроля Алена Азаревич.

Фото: Комитет городского хозяйства