Общество 17.01.2025 в 11:33

Оляпки в Бурятии устраивают баттл за территорию

Птицы остались зимовать в Баргузинском заповеднике
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Оляпки в Бурятии устраивают баттл за территорию

В Баргузинском заповеднике Бурятии поделились кадрами водоплавающих птиц оляпок. Не улетевшим на юг и оставшимся зимовать в заповеднике приходится порой сражаться между собой за незамерзающие участки рек, где пернатые могут пережить холод без утомительной зимней миграции.

Оляпки добывают пищу, ныряя в воду. При этом раскрывают крылья так, чтобы течением их прижимало ко дну, где они могут вдоволь собрать придонных беспозвоночных. Чтобы вынырнуть, птицы складывают крылья, и тогда вода выталкивает их на поверхность, после чего они сразу взлетают.

- Всегда с содроганием и восторгом смотрю, как эти маленькие птицы в жуткий мороз ныряют в ледяную воду и выпрыгивают из неё, как ни в чем не бывало. Наши маленькие «пингвинчики», - делится наблюдениями и фотографиями Юрий Гороховский, участковый госинспектор «Заповедного Подлеморья».

Фото: Юрий Гороховский, «Заповедное Полеморье».

Теги
птицы заповедник

Все новости

Мэр Улан-Удэ вручил удостоверения членам новой Общественной палаты
17.01.2025 в 12:23
Родители улан-удэнских школьников подают заявки на детские лагеря
17.01.2025 в 12:22
Энергосбыт Бурятии снова выставили мошенниками
17.01.2025 в 12:09
В Бурятии подорожает Toyota Prius
17.01.2025 в 12:06
В Бурятии открыли 330 центров «Точка роста» в сельских школах и малых городах
17.01.2025 в 12:05
В Улан-Удэ должники с помощью юристов оставили кредиторов с носом
17.01.2025 в 11:54
Оляпки в Бурятии устраивают баттл за территорию
17.01.2025 в 11:33
В Бурятии с любителей собак собрали более 2 миллионов
17.01.2025 в 10:46
Путин подписал указ о призыве на сборы находящихся в запасе
17.01.2025 в 10:44
Автомобилистам Бурятии повысили штрафы
17.01.2025 в 10:40
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 января

Читайте также
Мэр Улан-Удэ вручил удостоверения членам новой Общественной палаты
Её сформировали в декабре прошлого года
17.01.2025 в 12:23
Родители улан-удэнских школьников подают заявки на детские лагеря
Подготовка к летнему оздоровительному сезону уже идёт полным ходом
17.01.2025 в 12:22
Энергосбыт Бурятии снова выставили мошенниками
Аферисты продолжают технично разводить местных граждан
17.01.2025 в 12:09
В Бурятии подорожает Toyota Prius
Это связано с резким повышением утильсбора на электромобили и гибриды
17.01.2025 в 12:06
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru