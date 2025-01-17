Оляпки в Бурятии устраивают баттл за территорию

В Баргузинском заповеднике Бурятии поделились кадрами водоплавающих птиц оляпок. Не улетевшим на юг и оставшимся зимовать в заповеднике приходится порой сражаться между собой за незамерзающие участки рек, где пернатые могут пережить холод без утомительной зимней миграции.

Оляпки добывают пищу, ныряя в воду. При этом раскрывают крылья так, чтобы течением их прижимало ко дну, где они могут вдоволь собрать придонных беспозвоночных. Чтобы вынырнуть, птицы складывают крылья, и тогда вода выталкивает их на поверхность, после чего они сразу взлетают.

- Всегда с содроганием и восторгом смотрю, как эти маленькие птицы в жуткий мороз ныряют в ледяную воду и выпрыгивают из неё, как ни в чем не бывало. Наши маленькие «пингвинчики», - делится наблюдениями и фотографиями Юрий Гороховский, участковый госинспектор «Заповедного Подлеморья».

Фото: Юрий Гороховский, «Заповедное Полеморье».