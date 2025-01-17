Общество 17.01.2025 в 12:05

В Бурятии открыли 330 центров «Точка роста» в сельских школах и малых городах

Они оборудованы цифровыми лабораториями, учебными роботами, микроскопами
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии открыли 330 центров «Точка роста» в сельских школах и малых городах

В Бурятии за пять лет открыто 330 центров «Точка роста» в сельских школах и малых городах. Эти современные образовательные пространства оснащены цифровыми лабораториями, учебными роботами, микроскопами и даже шлемами виртуальной реальности.

Центры «Точка роста» работают как структурные подразделения школ и оснащены оборудованием для изучения основ робототехники, механики, программирования, программ дополнительного образования технической и естественно-научной направленностей. У школьников есть возможность заниматься научно-исследовательской деятельностью, готовиться к различным конкурсам и соревнованиям, строить роботов, проводить опыты и многое другое.

С 2020 года количество центров в Бурятии постепенно увеличивалось: 42 - в 2020, 95 - в 2021, 96 - в 2022 и 66 - в 2023 годах. В сентябре 2024 года открылось еще 31 новое пространство.

- Благодаря «Точкам роста» более 36,5 тысяч школьников из малых населенных пунктов теперь имеют доступ к современным технологиям и могут углубленно изучать гуманитарные и технические дисциплины, - сообщили в правительстве Бурятии.

В будущем планируется оснащение кабинетов труда и основ безопасности и защиты Родины в рамках нового нацпроекта «Молодежь и дети».

 

Фото: правительство Бурятии

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