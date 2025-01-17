Общество 17.01.2025 в 12:09

Энергосбыт Бурятии снова выставили мошенниками

Аферисты продолжают технично разводить местных граждан
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Текст: Елена Кокорина
Энергосбыт Бурятии снова выставили мошенниками

Мошенники снова обманули очередного жителя Бурятии, представившись ему работниками Энергосбыта. Мужчине предложили заменить счетчики и получили доступ к личному кабинету Госуслуг.

Полицией Бурятии продолжают регистрироваться мошеннические действия, связанные с неправомерным доступом к порталу Госуслуг. Например, 56-летний житель Кяхтинского района лишился доступа к электронному сервису, поверив лже-работнику «Энергосбыта».

- Обманным предлогом стала замена счётчика, для осуществления которой мужчина сначала передал телефонному собеседнику серию и номер паспорта, а при очередном звонке — пароль из пришедшего смс-сообщения. Опасность взломов кроется в том, что, получив доступ к конфиденциальной информации на портале государственных и муниципальных услуг, злоумышленники могут оформить на имя владельца личного кабинета микрозаймы и кредиты, - рассказали в МВД республики.

Еще одна пострадавшая от мошенников улан-удэнка после восстановления доступа к Госуслугам обнаружила в аккаунте запросы на получение различных справок, в том числе 2-НДФЛ, назначении  пенсии и соцвыплатах, электронной трудовой книжки и других документов.  
- Третья пострадавшая от мошенников 67-летняя горожанка спустя почти месяц начала получать  сообщения о задолженности по займам от микрокредитных организаций. Женщина обратилась в полицию, - добавили в МВД республики.

Полицейские предупреждают граждан о недопустимости передачи кодов из смс третьим лицам. Передавая их, вы фактически предоставляете аферистам доступ к вашему аккаунту на портале госуслуг. Используя имеющиеся там данные, злоумышленники могут оформить на ваше имя кредиты и микрозаймы.

 Фото: Номер один


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мошенники счетчики госуслуги

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