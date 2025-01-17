Общество 17.01.2025 в 12:22

Родители улан-удэнских школьников подают заявки на детские лагеря

Подготовка к летнему оздоровительному сезону уже идёт полным ходом
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Текст: Служба информации "Номер один"
Родители улан-удэнских школьников подают заявки на детские лагеря

Родители улан-удэнских школьников подают заявки на детские лагеря. Подготовка к летнему оздоровительному сезону уже идёт полным ходом.

Родители детей могут подать заявку на портале Госуслуг, выбрав один из десяти доступных лагерей, шесть из которых находятся в ведении комитета по образованию.

Список лагерей опубликован на официальных сайтах министерства образования и науки РБ и администрации города Улан-Удэ.

– Летний оздоровительный сезон начнётся через четыре месяца, но подготовка уже идёт полным ходом. Родителям предлагается подать заявки заранее, чтобы обеспечить своим детям качественный отдых. Планируется охватить отдыхом около пяти тысяч школьников, – рассказала председатель комитета по образованию Анна Батурина.

Льготы на частичную компенсацию путёвки предусмотрены для детей в возрасте от 7 до 15 лет, чьи родители официально работают.

Размер компенсации путевки составит 11418 рублей. Средняя доплата в прошлом году составляла около 23 тыс. рублей.

Важно отметить, что полностью оплатить путёвку могут все желающие, независимо от места работы и проживания.

- Бесплатные путёвки будут предоставлены детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Заявление на получение такой путёвки нужно подавать в образовательном учреждении, где учится ребёнок. Многодетные семьи тоже могут воспользоваться льготами, включая возможность бесплатного отдыха для детей, если они находятся в сложной финансовой ситуации, - отметили в комитете по образованию.

По всем вопросам, связанным с организацией детского отдыха, родители могут обратиться в комитет по образованию по ул. Советская, 23, кабинет 24А, или позвонить по телефону: 21-49-31.

 

Фото: loon.site

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