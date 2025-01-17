Общество 17.01.2025 в 12:23

Мэр Улан-Удэ вручил удостоверения членам новой Общественной палаты

Её сформировали в декабре прошлого года
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Текст: Андрей Константинов
Мэр Улан-Удэ вручил удостоверения членам новой Общественной палаты
Четвертый созыв Общественной палаты Улан-Удэ был сформирован 3 декабря 2024 года. Ее члены – неравнодушные люди, которые помогают жителям обозначать проблемы и находить пути их решения.

– Общественная палата активно взаимодействует с властью, и результаты этой работы видны не только в Улан-Удэ, но и по всей стране. Общественники поднимают важные вопросы, требующие внимания. Например, вопрос торговли алкоголем ночью и вблизи школ и жилых домов. Вы помните эту борьбу: сначала магазины были удалены от учебных заведений, а теперь, начиная с марта, продажу алкоголя полностью запретят в многоквартирных домах, – сказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.


В состав Общественной палаты входят 21 человек, каждый из которых отвечает за определенный блок вопросов. Среди направлений работы палаты – экономическое развитие, предпринимательство, качество жизни, социальная и молодежная политика, взаимодействие с гражданами и организациями, связи с общественностью и СМИ, а также развитие садовых товариществ и территориальных общественных самоуправлений.


– Общественная палата помогает людям общаться с местными властями и защищает их права. Мы проводим встречи, где обсуждаем важные вопросы, а затем решаем проблемы вместе с органами власти, – сказал председатель Общественной палаты города Улан-Удэ Юрий Гуляев.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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