Мэр Улан-Удэ вручил удостоверения членам новой Общественной палаты

– Общественная палата активно взаимодействует с властью, и результаты этой работы видны не только в Улан-Удэ, но и по всей стране. Общественники поднимают важные вопросы, требующие внимания. Например, вопрос торговли алкоголем ночью и вблизи школ и жилых домов. Вы помните эту борьбу: сначала магазины были удалены от учебных заведений, а теперь, начиная с марта, продажу алкоголя полностью запретят в многоквартирных домах, – сказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.





В состав Общественной палаты входят 21 человек, каждый из которых отвечает за определенный блок вопросов. Среди направлений работы палаты – экономическое развитие, предпринимательство, качество жизни, социальная и молодежная политика, взаимодействие с гражданами и организациями, связи с общественностью и СМИ, а также развитие садовых товариществ и территориальных общественных самоуправлений.





– Общественная палата помогает людям общаться с местными властями и защищает их права. Мы проводим встречи, где обсуждаем важные вопросы, а затем решаем проблемы вместе с органами власти, – сказал председатель Общественной палаты города Улан-Удэ Юрий Гуляев.





Фото: мэрия Улан-Удэ



Четвертый созыв Общественной палаты Улан-Удэ был сформирован 3 декабря 2024 года. Ее члены – неравнодушные люди, которые помогают жителям обозначать проблемы и находить пути их решения.