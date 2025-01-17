Жители Улан-Удэ готовятся к Крещению

Завтра, 18 января, сотрудники ГО ЧС начнут обустраивать купель и готовить все необходимое для крещенских купаний. После того как в 18:00 батюшка освятит воду, можно будет окунуться в прорубь, -сообщили в администрации Улан-Удэ.

На месте проведения праздника будут установлены две купели и две палатки для переодевания – одна женская и одна мужская. На круглосуточное дежурство заступят медики, спасатели и сотрудники МЧС. Окунайтесь только в специально оборудованных прорубях под присмотром профессионалов!

Место встречи — участок возле кафе «Баран на корове» по улице Широких-Полянского.

В администрации города также напомнили о правилах безопасности:

- не ныряйте и не прыгайте в воду;

- подходите к проруби в нескользкой обуви;

- воздержитесь от алкоголя до и во время купания;

- окунайтесь, только если вы здоровы и готовы к такому виду закаливания.

Фото: скриншот видео, администрация Улан-Удэ