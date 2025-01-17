Общество 17.01.2025 в 14:20

Жители Улан-Удэ готовятся к Крещению

18 января начнут обустраивать городскую купель возле кафе «Баран на корове»
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Жители Улан-Удэ готовятся к Крещению

Завтра, 18 января, сотрудники ГО ЧС начнут обустраивать купель и готовить все необходимое для крещенских купаний. После того как в 18:00 батюшка освятит воду, можно будет окунуться в прорубь, -сообщили в администрации Улан-Удэ.

На месте проведения праздника будут установлены две купели и две палатки для переодевания – одна женская и одна мужская. На круглосуточное дежурство заступят медики, спасатели и сотрудники МЧС. Окунайтесь только в специально оборудованных прорубях под присмотром профессионалов!

Место встречи — участок возле кафе «Баран на корове» по улице Широких-Полянского.

В администрации города также напомнили о правилах безопасности:

- не ныряйте и не прыгайте в воду;

- подходите к проруби в нескользкой обуви;

- воздержитесь от алкоголя до и во время купания;

- окунайтесь, только если вы здоровы и готовы к такому виду закаливания.

 

Фото: скриншот видео, администрация Улан-Удэ

Все новости

В Улан-Удэ задержан бывший депутат и директор школы
17.01.2025 в 15:11
В гараже жителя Бурятии полицейские устроили нежданный обыск
17.01.2025 в 14:56
Актер, обвиняемый в убийствах девушек в Подмосковье, оказался связан с другим маньяком
17.01.2025 в 14:37
Житель Бурятии представил на конкурс «Дальний Восток – Земля приключений» путешествие в Окинский район
17.01.2025 в 14:34
Жители Улан-Удэ готовятся к Крещению
17.01.2025 в 14:20
В Улан-Удэ бармен позарился на чужие деньги
17.01.2025 в 14:02
Житель Улан-Удэ на протяжении 8 часов обворовывал магазин
17.01.2025 в 13:33
В Бурятии сгорели три машины
17.01.2025 в 13:18
Мэр Улан-Удэ вручил удостоверения членам новой Общественной палаты
17.01.2025 в 12:23
Родители улан-удэнских школьников подают заявки на детские лагеря
17.01.2025 в 12:22
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 января

Читайте также
В гараже жителя Бурятии полицейские устроили нежданный обыск
В заначке у него нашли 12 кг марихуаны
17.01.2025 в 14:56
Житель Бурятии представил на конкурс «Дальний Восток – Земля приключений» путешествие в Окинский район
В видеоролике показан путь к священному месту Нухэн Дабаан

17.01.2025 в 14:34
Мэр Улан-Удэ вручил удостоверения членам новой Общественной палаты
Её сформировали в декабре прошлого года
17.01.2025 в 12:23
Родители улан-удэнских школьников подают заявки на детские лагеря
Подготовка к летнему оздоровительному сезону уже идёт полным ходом
17.01.2025 в 12:22
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru