Общество 17.01.2025 в 14:34

Житель Бурятии представил на конкурс «Дальний Восток – Земля приключений» путешествие в Окинский район

В видеоролике показан путь к священному месту Нухэн Дабаан

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Текст: Служба информации "Номер один"
Житель Бурятии представил на конкурс «Дальний Восток – Земля приключений» путешествие в Окинский район

Элихан Батоцыренов из Бурятии представил на конкурс «Дальний Восток – Земля приключений» видео о зимнем путешествии по горной тропе в Окинском районе. В ролике показан путь к священному месту Нухэн Дабаан - единственной дороге, раньше соединявшей Оку с большой землей до строительства автодороги. 

Подъем начинается у святыни Бурин-Хан на 28 км трассы Монды-Орлик. Общая протяженность маршрута - 2 километра, занимает по времени полтора-два часа. 

Священное место Нухэн Дабаан представляет собой скалу с большим, около 4 метров в диаметре, сквозным отверстием, под которым находится небольшой грот. Уходя на войну, окинцы брали с собой отсюда камешки, которые служили как обереги. В местности Нухэн Дабаан есть 3 прохода:

- расколотая скала, которая появилась по эпосу Гэсэра: Гэсэр, сражаясь со своим врагом, пустил стрелу, и эта стрела пролетела через скалу;

- так называемое «Чрево Матери», пройдя через него, возникает ощущение младенца, как будто вновь родился;

- и для полного очищения нужно пройти через сам Нухэн Дабаан. 

По одной из легенд дыра в скале образовалась ещё во времена хуннов. Когда монголы убегали от хуннов, они спрятались в этих горах и жгли костёр именно на том месте, где сейчас дыра. Через некоторое время скала раздвинулась, и монголы побежали дальше, а скала сдвинулась обратно, оставив дыру. Но через неё нельзя просто пройти, нужно специальное снаряжение. 

На маршруте встречаются уникальные пейзажи - Нухэн Дабаан славится своей красивой природой. Здесь можно увидеть величественные горы, глубокие ущелья, бурные реки и живописные озера. Ландшафт меняется от альпийских лугов до хвойных лесов и каменистых склонов. В окрестностях Нухэн Дабаан есть термальные источники, известные своими целебными свойствами. Купание в них после долгого дня походов поможет расслабиться и восстановить силы. 

Еще одной особенностью маршрута является отсутствие массового туризма: Окинский район пока не столь популярен среди туристов, как, например, Байкал. Здесь можно насладиться природой и тишиной вдали от толп. Часть территории Нухэн Дабаан входит в состав природных заповедников и национальных парков, что обеспечивает сохранность уникальной флоры и фауны этого региона.

 

Фото: loon.site

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