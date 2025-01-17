В гараже жителя Бурятии полицейские устроили нежданный обыск

Почти 12 килограммов марихуаны изъяли полицейские у жителя Бурятии. C обыском к 41-летнему жителю села Новоильинск внезапно нагрянули сотрудники уголовного розыска Улан-Удэнского ЛО МВД России на транспорте.

- Когда сотрудникам транспортной полиции стало известно, что в одном из домов села Новоильинск хранятся наркотики, было решено провести обыск. В гараже подозреваемого при обыске обнаружены и изъяты растительная масса в пяти мешках, металлическая чашка, бутылки из-под растворителя, сигаретная упаковка и электрическая плита, - рассказали в пресс-службе Транспортной полиции республики.

Экспертно-криминалистическое исследование установило, что изъятые вещества являются наркотическими средствами: почти 12 кг марихуаны, а также гашишное масло массой более 25 граммов и части конопли.

- По словам ранее уже судимого задержанного, наркосодержащее растение он собрал в поле возле села Новоильинск, изготовил из него дурман и хранил на своём участке для личного употребления без цели сбыта. Возбуждено уголовное дело. Мужчина находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается, - добавили в ведомстве.

Фото: loon.site