Житель Бурятии лишился более двух миллионов в надежде заработать

Жителю Улан-Удэ на электронную почту пришло письмо о дополнительном заработке. Он заинтересовался, и оставил заявку со своими личными данными. Вскоре ему позвонили. Звонившая девушка представилась сотрудником инвестиционной компании.

Девушка сказала, что для получения прибыли необходимо установить. Мужчина поверил и выполнил требования. Он заложил собственный автомобиль, оформил в одном из банков кредит на сумму 750 тыс. рублей и внес их на якобы биржевую площадку.

Спустя некоторое время ему сообщили, что для получения большего дохода необходимо еще вложить денежные средства. Что мужчина и сделал, одолжив 1,4 млн рублей у своих друзей. Через некоторое время женщина вновь позвонила ему и настаивала еще инвестировать, и только тогда мужчина понял, что стал жертвой мошенничества.

Всего жертвами интернет-преступников по состоянию на 17 января стали 52 жителя республики (31 гражданин за неделю).

Причиненный ущерб составил 4,2 млн рублей (+3 млн рублей за последнюю неделю).

- Мошенники продолжают обманывать граждан в социальных сетях, интернет-сайтах, при этом используют мессенджеры «Ватсапп», «Телеграмм». На текущей неделе злоумышленники, обманывая граждан, сообщали, что взломан личный кабинет на портале «Госуслуги», истек срок действия сим-карты, требуется замена тепло-водосчетчиков, предлагали вложить денежные средства в инвестиции, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.





Фото: "Номер один"