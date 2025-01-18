Спасатели Бурятии предупреждают о сходе лавин

С началом туристического сезона в горных районах повышается риск схода лавин, поэтому при планировании своего путешествия важно соблюдать меры осторожности и рекомендации спасателей.

Сотрудники ГУ МЧС России по Республике Бурятия предупреждают всех путешественников и любителей экстремального отдыха: на перевале Даван-Гоуджекит в Северо-Байкальском районе Республики Бурятия существует риск схода снежных лавин с 08:00 18 января до 08:00 19 января. Туристам следует воздержаться от походов в горы. Телефон спасения «112».

Чтобы отдых прошел без происшествий, не пренебрегай правилами безопасности:

- не игнорируйте сообщения экстренных служб;

- воздержитесь от выезда в горы;

- тщательно планируйте маршрут с учетом возможного схода лавин;

- информирование территориальных органов ведомства о предстоящем подходе и его окончании обязательно.





Фото: ГУ МЧС по РБ