В Улан-Удэ в 2025 году на электроотопление переведут 160 домов

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков сообщил о том, что конкретно будет сделано в 2025 году по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу Улан-Удэ.

«Самое главное — в пилотной зоне (СНТ «Профсоюзник» и «Урожай») переведем первые 160 частных домов на электроотопление. Естественно, с полной реконструкцией имеющихся там сетей электроснабжения.

На котельных школы №13 и ООО «ВВС» по ул. Гусиноозерская, 9 в 2025 году установим электрические фильтры для очистки дымовых газов, обладающие повышенным КПД по сравнению со стандартными системами очистки.

Реализация этих мероприятий в 2025 году приведет к снижению выбросов вредных загрязняющих веществ в атмосферу города на 382 тонны в год.

Также в 2025 году продолжим масштабные проектные работы. Сделаем проектную документацию реконструкции системы очистки на котельных в мкрн Загорск и «Юго-Западная». Это позволит к концу 2026 года увеличить КПД очистки до 95%, а значит, улучшить качество воздуха. На котельной «Юго-Западная» начнется проектирование дополнительного котла для производства бездымного топлива. На котельной школы №23 разработаем проектную документацию для перевода их с угольных на электрические котлы», - сообщает мэр.

Все мероприятия вошли в комплексный план по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу Улан-Удэ на 2025 год. Он составлен с учетом федерального финансирования с 2025 по 2030 годы на реконструкцию электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения.





Фото: администрация Улан-Удэ





