Общество 18.01.2025 в 15:10

В Улан-Удэ в 2025 году на электроотопление переведут 160 домов

Согреваться электричеством станут жители СНТ «Профсоюзник» и «Урожай»

A- A+
Текст: Анастасия Величко
В Улан-Удэ в 2025 году на электроотопление переведут 160 домов

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков сообщил о том, что конкретно будет сделано в 2025 году по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу Улан-Удэ.

«Самое главное — в пилотной зоне (СНТ «Профсоюзник» и «Урожай») переведем первые 160 частных домов на электроотопление. Естественно, с полной реконструкцией имеющихся там сетей электроснабжения.

На котельных школы №13 и ООО «ВВС» по ул. Гусиноозерская, 9 в 2025 году установим электрические фильтры для очистки дымовых газов, обладающие повышенным КПД по сравнению со стандартными системами очистки.

Реализация этих мероприятий в 2025 году приведет к снижению выбросов вредных загрязняющих веществ в атмосферу города на 382 тонны в год.

Также в 2025 году продолжим масштабные проектные работы. Сделаем проектную документацию реконструкции системы очистки на котельных в мкрн Загорск и «Юго-Западная». Это позволит к концу 2026 года увеличить КПД очистки до 95%, а значит, улучшить качество воздуха. На котельной «Юго-Западная» начнется проектирование дополнительного котла для производства бездымного топлива. На котельной школы №23 разработаем проектную документацию для перевода их с угольных на электрические котлы», - сообщает мэр.

Все мероприятия вошли в комплексный план по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу Улан-Удэ на 2025 год. Он составлен с учетом федерального финансирования с 2025 по 2030 годы на реконструкцию электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения.


Фото: администрация Улан-Удэ


Теги
электроотопление СНТ котельная

Все новости

В Улан-Удэ в 2025 году на электроотопление переведут 160 домов
18.01.2025 в 15:10
В Бурятии за минувшие сутки произошло три пожара
18.01.2025 в 14:47
Спасатели Бурятии предупреждают о сходе лавин
18.01.2025 в 14:17
Экс-спикер Народного Хурала Бурятии проведет в СИЗО еще год
18.01.2025 в 13:48
Житель Бурятии лишился более двух миллионов в надежде заработать
18.01.2025 в 10:31
В Бурятии фейки испортили праздник
18.01.2025 в 08:00
«Была задача всех запугать и уничтожить»
18.01.2025 в 07:00
В Улан-Удэ решили подсветить ночные купания горожан
17.01.2025 в 18:35
В Улан-Удэ экс-директора школы отпустили под домашний арест
17.01.2025 в 17:55
Школьники и студенты Бурятии могут принять участие в конкурсе социальной рекламы
17.01.2025 в 17:40
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 января

Читайте также
Спасатели Бурятии предупреждают о сходе лавин

Риск схода снежной массы есть на перевале Даван-Гоуджекит в Северо-Байкальском районе

18.01.2025 в 14:17
Житель Бурятии лишился более двух миллионов в надежде заработать

Несостоявшийся инвестор заложил свою машину, взял кредит и в долг у друзей

18.01.2025 в 10:31
В Бурятии фейки испортили праздник
Продажи новогодних салютов и бенгальских свечей в республике упали на 30%
18.01.2025 в 08:00
«Была задача всех запугать и уничтожить»
Мы продолжаем цикл статей после осенней поездки в Донецкую Народную Республику
18.01.2025 в 07:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru