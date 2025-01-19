В Улан-Удэ начались крещенские купания

Напомним, что в этом году место проведения купаний теперь находится рядом с кафе «Баран на корове» на улице Широких-Полянского. Здесь оборудованы две купели и две раздевалки — мужская и женская. Медики, спасатели и сотрудники МЧС находятся на месте круглосуточно. Чтобы не было скользко, дорожки регулярно подсыпают сотрудники Комбината по благоустройству.

«Очень хорошо организована в этом году купель, место очень удобное, рядом несколько парковок, от основной дороги и ООТ близко, сама дорога до купели удобная, в палатках чисто, есть где погреться, переодеться. Спасибо спасателям, сотрудникам МЧС, МВД, дружинникам, конечно сотрудникам КБУ, очень хорошо подсыпаны тропинки», - оставляют комментарии горожане в ТГ-чатах.