В Бурятии выросли вылеты санавиацией

В Бурятии ежегодно растет число вылетов санавиации. В 2023 году число вылетов составляло — 250, за 2024 год санитарной авиацией было выполнено 394 вылета, эвакуировано 610 пациентов, из которых 100 детей. С помощью наземного транспорта выполнено 540 выездов, эвакуировано 536 пациентов, из которых 131 — дети.

Сотрудники Центра медицины катастроф всегда находятся на круглосуточном посту, несут оперативные дежурства, координируют оказание специализированной медицинской помощи в республике, первыми приходят на помощь тяжелым экстренным пациентам при ДТП, осуществляют медицинскую эвакуацию сложных пациентов для дальнейшего лечения в республиканские мед. организации.





«С сотрудниками нашей «горячей линии» обсудили острые вопросы, которые беспокоят наших земляков, есть некая положительная динамика — уменьшилось число обращений в сравнении с прошлым годом на более чем 500, в 2023 году было 6577, в 2024 — 6068.

Отдельно в топе обращений по единому номеру 122 — большое количество звонков по записи на прием к стоматологам, но с нового года, отмечают сотрудники, идет снижение за счет работы единого колл-центра в рамках объединения всех стоматологических поликлиник в городе, увеличения приемов врачей. Уважаемые земляки, обращаю ваше внимание, что до 30% людей не приходят по записи через Госуслуги, тем самым занимая слот, на который можно записаться другому пациенту. Через Госуслуги запись более доступна и эффективна», — отметила Зампред Правительства Бурятии — министр здравоохранения Евгения Лудупова.