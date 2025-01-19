Общество 19.01.2025 в 16:24

В Бурятии выросли вылеты санавиацией

Центр медицины катастроф подвел итоги за 2024 год
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Текст: Татьяна Жамсуева
В Бурятии выросли вылеты санавиацией
фото: Номер один

В Бурятии ежегодно растет число вылетов санавиации. В 2023 году число вылетов составляло — 250, за 2024 год санитарной авиацией было выполнено 394 вылета, эвакуировано 610 пациентов, из которых 100 детей. С помощью наземного транспорта выполнено 540 выездов, эвакуировано 536 пациентов, из которых 131 — дети.

Сотрудники Центра медицины катастроф всегда находятся на круглосуточном посту, несут оперативные дежурства, координируют оказание специализированной медицинской помощи в республике, первыми приходят на помощь тяжелым экстренным пациентам при ДТП, осуществляют медицинскую эвакуацию сложных пациентов для дальнейшего лечения в республиканские мед. организации.


«С сотрудниками нашей «горячей линии» обсудили острые вопросы, которые беспокоят наших земляков, есть некая положительная динамика — уменьшилось число обращений в сравнении с прошлым годом на более чем 500, в 2023 году было 6577, в 2024 — 6068.
Отдельно в топе обращений по единому номеру 122 — большое количество звонков по записи на прием к стоматологам, но с нового года, отмечают сотрудники, идет снижение за счет работы единого колл-центра в рамках объединения всех стоматологических поликлиник в городе, увеличения приемов врачей. Уважаемые земляки, обращаю ваше внимание, что до 30% людей не приходят по записи через Госуслуги, тем самым занимая слот, на который можно записаться другому пациенту. Через Госуслуги запись более доступна и эффективна», — отметила Зампред Правительства Бурятии — министр здравоохранения Евгения Лудупова.

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