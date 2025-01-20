Общество 20.01.2025 в 09:28

В Бурятии рассказали, в какие города можно улететь со скидкой

Часть рейсов субсидируется  для всех пассажиров, часть – только для льготников
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии рассказали, в какие города можно улететь со скидкой
Фото: архив «Номер один»
В Бурятии субсидируются практически все межрегиональные и внутрирегиональные воздушные направления. Как отметили в республиканском Минтрансе, сейчас действуют разные программы субсидирования, соответственно, условия предоставления субсидии тоже разные.

Так, субсидируемые рейсы осуществляют:

- авиакомпания «Аврора» в Красноярск (5500 руб.), Владивосток (9900 руб.) и Хабаровск (9355 руб.).

- авиакомпания «ИрАэро» в Благовещенск (от 6665 руб.), Южно-Сахалинск (от 8550 руб.), Иркутск - Таксимо (6446 руб.) и Иркутск - Нижнеангарск (4635 руб.). Все эти рейсы начнут субсидироваться с 1 февраля этого года.

- авиакомпания «Red Wings» в Екатеринбург (12200 руб.) Также с марта 2025 года планируются рейсы из Улан-Удэ в Барнаул, Кемерово, Новокузнецк и Омск.

- авиакомпания «Сибирь» (S7) в Иркутск (от 3700 руб).

- авиакомпания «КрасАвиа» в Горно-Алтайск (с 15.04.2025 по 30.09.2025), Кызыл (6500 руб.), Красноярск – Нижнеангарск (7550 руб.) и Красноярск – Таксимо (8600 руб.).

- авиакомпания «Nordwind» в Казань (от 7800 руб.) (рейс субсидируется в период 01.01.2025 - 30.04.2025; 01.10.2025 - 30.11.2025).

Как отметили в Минтрансе, скидка на все вышеперечисленные рейсы предусмотрена для всех россиян. Стоимость билетов на официальном сайте авиакомпании уже включает скидку.

По следующим авиарейсам скидки предоставляются только для льготных категорий граждан:

- авиакомпания «Сибирь» (S7) рейсы в Новосибирск (2500 руб.), Санкт-Петербург (8500 руб.), Сочи (8850 руб.) и Екатеринбург (5500 руб.) (с пересадкой в Новосибирске).

- авиакомпании «Сибирь» (S7) и Аэрофлот рейсы в Москву (6200 руб. для льготников, 9200 руб. для жителей ДФО)

- авиакомпания Smartavia в Москву (6200 руб. для льготников).

Из республиканского бюджета субсидируются маршруты авиакомпании «Ангара». Билеты со скидкой доступны только для жителей Северо-Байкальского и Муйского районов Бурятии, участников СВО и льготных категорий граждан.

- авиакомпания «Ангара» осуществляет рейсы из Улан-Удэ в Нижнеангарск (6800 руб.) и Таксимо (7700 руб.). При этом коммерческий тариф в Нижнеангарск составляет 11 190 руб., Таксимо – 14 000 руб.

Также в Минтрансе напомнили, что все российские авиакомпании с 10 января 2025 года предоставляют скидку 50% на перелеты по России для детей до 12 лет. По программам субсидирования дети до 12 лет получают скидку 25%.

Больше информации о маршрутах, размере скидок и условиях покупки билетов можно узнать на сайте Федерального агентства воздушного транспорта.

* Ко льготным категориям граждан относятся:

- Молодые люди до 23 лет,
- Женщины старше 55 лет,
- Мужчины старше 60 лет,
- Инвалиды I группы и их сопровождающие,
- Дети-инвалиды и их сопровождающие,
- Инвалиды с детства II или III группы,
- Многодетные семьи.
Теги
авиация льготы

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