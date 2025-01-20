Общество 20.01.2025 в 09:28
В Бурятии рассказали, в какие города можно улететь со скидкой
Часть рейсов субсидируется для всех пассажиров, часть – только для льготников
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии субсидируются практически все межрегиональные и внутрирегиональные воздушные направления. Как отметили в республиканском Минтрансе, сейчас действуют разные программы субсидирования, соответственно, условия предоставления субсидии тоже разные.
Так, субсидируемые рейсы осуществляют:
- авиакомпания «Аврора» в Красноярск (5500 руб.), Владивосток (9900 руб.) и Хабаровск (9355 руб.).
- авиакомпания «ИрАэро» в Благовещенск (от 6665 руб.), Южно-Сахалинск (от 8550 руб.), Иркутск - Таксимо (6446 руб.) и Иркутск - Нижнеангарск (4635 руб.). Все эти рейсы начнут субсидироваться с 1 февраля этого года.
- авиакомпания «Red Wings» в Екатеринбург (12200 руб.) Также с марта 2025 года планируются рейсы из Улан-Удэ в Барнаул, Кемерово, Новокузнецк и Омск.
- авиакомпания «Сибирь» (S7) в Иркутск (от 3700 руб).
- авиакомпания «КрасАвиа» в Горно-Алтайск (с 15.04.2025 по 30.09.2025), Кызыл (6500 руб.), Красноярск – Нижнеангарск (7550 руб.) и Красноярск – Таксимо (8600 руб.).
- авиакомпания «Nordwind» в Казань (от 7800 руб.) (рейс субсидируется в период 01.01.2025 - 30.04.2025; 01.10.2025 - 30.11.2025).
Как отметили в Минтрансе, скидка на все вышеперечисленные рейсы предусмотрена для всех россиян. Стоимость билетов на официальном сайте авиакомпании уже включает скидку.
По следующим авиарейсам скидки предоставляются только для льготных категорий граждан:
- авиакомпания «Сибирь» (S7) рейсы в Новосибирск (2500 руб.), Санкт-Петербург (8500 руб.), Сочи (8850 руб.) и Екатеринбург (5500 руб.) (с пересадкой в Новосибирске).
- авиакомпании «Сибирь» (S7) и Аэрофлот рейсы в Москву (6200 руб. для льготников, 9200 руб. для жителей ДФО)
- авиакомпания Smartavia в Москву (6200 руб. для льготников).
Из республиканского бюджета субсидируются маршруты авиакомпании «Ангара». Билеты со скидкой доступны только для жителей Северо-Байкальского и Муйского районов Бурятии, участников СВО и льготных категорий граждан.
- авиакомпания «Ангара» осуществляет рейсы из Улан-Удэ в Нижнеангарск (6800 руб.) и Таксимо (7700 руб.). При этом коммерческий тариф в Нижнеангарск составляет 11 190 руб., Таксимо – 14 000 руб.
Также в Минтрансе напомнили, что все российские авиакомпании с 10 января 2025 года предоставляют скидку 50% на перелеты по России для детей до 12 лет. По программам субсидирования дети до 12 лет получают скидку 25%.
Больше информации о маршрутах, размере скидок и условиях покупки билетов можно узнать на сайте Федерального агентства воздушного транспорта.
* Ко льготным категориям граждан относятся:
- Молодые люди до 23 лет,
- Женщины старше 55 лет,
- Мужчины старше 60 лет,
- Инвалиды I группы и их сопровождающие,
- Дети-инвалиды и их сопровождающие,
- Инвалиды с детства II или III группы,
- Многодетные семьи.
Так, субсидируемые рейсы осуществляют:
- авиакомпания «Аврора» в Красноярск (5500 руб.), Владивосток (9900 руб.) и Хабаровск (9355 руб.).
- авиакомпания «ИрАэро» в Благовещенск (от 6665 руб.), Южно-Сахалинск (от 8550 руб.), Иркутск - Таксимо (6446 руб.) и Иркутск - Нижнеангарск (4635 руб.). Все эти рейсы начнут субсидироваться с 1 февраля этого года.
- авиакомпания «Red Wings» в Екатеринбург (12200 руб.) Также с марта 2025 года планируются рейсы из Улан-Удэ в Барнаул, Кемерово, Новокузнецк и Омск.
- авиакомпания «Сибирь» (S7) в Иркутск (от 3700 руб).
- авиакомпания «КрасАвиа» в Горно-Алтайск (с 15.04.2025 по 30.09.2025), Кызыл (6500 руб.), Красноярск – Нижнеангарск (7550 руб.) и Красноярск – Таксимо (8600 руб.).
- авиакомпания «Nordwind» в Казань (от 7800 руб.) (рейс субсидируется в период 01.01.2025 - 30.04.2025; 01.10.2025 - 30.11.2025).
Как отметили в Минтрансе, скидка на все вышеперечисленные рейсы предусмотрена для всех россиян. Стоимость билетов на официальном сайте авиакомпании уже включает скидку.
По следующим авиарейсам скидки предоставляются только для льготных категорий граждан:
- авиакомпания «Сибирь» (S7) рейсы в Новосибирск (2500 руб.), Санкт-Петербург (8500 руб.), Сочи (8850 руб.) и Екатеринбург (5500 руб.) (с пересадкой в Новосибирске).
- авиакомпании «Сибирь» (S7) и Аэрофлот рейсы в Москву (6200 руб. для льготников, 9200 руб. для жителей ДФО)
- авиакомпания Smartavia в Москву (6200 руб. для льготников).
Из республиканского бюджета субсидируются маршруты авиакомпании «Ангара». Билеты со скидкой доступны только для жителей Северо-Байкальского и Муйского районов Бурятии, участников СВО и льготных категорий граждан.
- авиакомпания «Ангара» осуществляет рейсы из Улан-Удэ в Нижнеангарск (6800 руб.) и Таксимо (7700 руб.). При этом коммерческий тариф в Нижнеангарск составляет 11 190 руб., Таксимо – 14 000 руб.
Также в Минтрансе напомнили, что все российские авиакомпании с 10 января 2025 года предоставляют скидку 50% на перелеты по России для детей до 12 лет. По программам субсидирования дети до 12 лет получают скидку 25%.
Больше информации о маршрутах, размере скидок и условиях покупки билетов можно узнать на сайте Федерального агентства воздушного транспорта.
* Ко льготным категориям граждан относятся:
- Молодые люди до 23 лет,
- Женщины старше 55 лет,
- Мужчины старше 60 лет,
- Инвалиды I группы и их сопровождающие,
- Дети-инвалиды и их сопровождающие,
- Инвалиды с детства II или III группы,
- Многодетные семьи.