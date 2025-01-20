Общество 20.01.2025 в 10:29

Жители Бурятии усомнились в качестве новогодних подарков

За разъяснением многие обратились в Роспотребнадзор
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Текст: Елена Кокорина
Жители Бурятии усомнились в качестве новогодних подарков

Многие жители Бурятии усомнились в качестве сладких новогодних подарков. Об этом свидетельствует количество обращений на горячую линию регионального Роспотребнадзора.

Как рассказали в ведомстве, «горячая линия» по вопросам качества и безопасности детских товаров и выбору новогодних подарков была организована в Бурятии в декабре 2024 года.

- Итоги горячей линии говорят о том, что доля вопросов, связанных с качеством и безопасностью сладких подарков, составила почти 41% от общего числа обращений. 18% вопросов поступило в части организации и проведения праздничных новогодних мероприятий в образовательных организациях для детей и 13,6% коснулось выбора карнавальной одежды, новогодних костюмов и прочего. Всем обратившимся гражданам были даны соответствующие разъяснения, - сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Бурятии.

В ведомстве также добавили, что в целях информирования требований действующего законодательства были проведены семинары, лекции и круглые столы. На сетевых ресурсах Управления и в СМИ публиковались информационные материалы о выборе сладких новогодних подарков, маркировке товаров детского ассортимента.

Фото: loon.site

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