Глава Бурятии окунулся в купель

«Дорогие земляки, вернулся из Москвы и сразу на крещение. От всей души поздравляю всех с великим праздником – Крещением Господним! Пусть святая вода сегодня принесет всем нам очищение души и тела. В Бурятии мы празднуем такие дни все вместе, независимо от веры и национальности. Пусть этот день наполнит сердца радостью, избавит от тревог и принесет счастье», - написал в соцсетях Алексей Цыденов.





Последовал ли кто-то из членов правительства примеру своего руководителя, не сообщается. Что касается высокопоставленных чиновников мэрии Улан-Удэ, то из их числа в купель окунулся заместитель мэра – председатель Комитета городского хозяйства Сергей Гашев.





Отметим, что из-за теплой погоды организованная в Улан-Удэ купель к вечеру растаяла. Так что Крещенские купания в городе пришлось свернуть досрочно.





Вчера, в православный праздник Крещения Господня, глава Бурятии Алексей Цыденов по традиции окунулся в купель. Как и в прошлом году, он сделал это на территории Свято-Троицкого монастыря.Фото: ТК Алексея Цыденова, мэрия Улан-Удэ