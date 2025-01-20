Общество 20.01.2025 в 10:51

Глава Бурятии окунулся в купель

В Улан-Удэ крещенская прорубь растаяла из-за теплой погоды
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Текст: Андрей Константинов
Глава Бурятии окунулся в купель
Вчера, в православный праздник Крещения Господня, глава Бурятии Алексей Цыденов по традиции окунулся в купель. Как и в прошлом году, он сделал это на территории Свято-Троицкого монастыря.

«Дорогие земляки, вернулся из Москвы и сразу на крещение. От всей души поздравляю всех с великим праздником – Крещением Господним! Пусть святая вода сегодня принесет всем нам очищение души и тела. В Бурятии мы празднуем такие дни все вместе, независимо от веры и национальности. Пусть этот день наполнит сердца радостью, избавит от тревог и принесет счастье», - написал в соцсетях Алексей Цыденов.


Последовал ли кто-то из членов правительства примеру своего руководителя, не сообщается. Что касается высокопоставленных чиновников мэрии Улан-Удэ, то из их числа в купель окунулся заместитель мэра – председатель Комитета городского хозяйства Сергей Гашев.


Отметим, что из-за теплой погоды организованная в Улан-Удэ купель к вечеру растаяла. Так что Крещенские купания в городе пришлось свернуть досрочно.


Фото: ТК Алексея Цыденова, мэрия Улан-Удэ
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