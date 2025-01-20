Общество 20.01.2025 в 10:51

Из Бурятии пытались незаконно вывезти сотни килограммов муки

Нарушение выявили на границе республики
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Текст: Елена Кокорина
Из Бурятии пытались незаконно вывезти сотни килограммов муки

Накануне в МАПП «Кяхта» пресекли незаконный вывоз 250 кг муки. Нарушителем оказалась гражданка Монголии.

Факт нарушения был выявлен госинспектором Управления Россельхознадзора совместно с сотрудниками Бурятской таможни.

- Гражданка Монголии вывозила из России в Монголию 250 кг пшеничной муки. Данная продукция относится к подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска. Вывозилась она без сопровождения фитосанитарным сертификатом, что является нарушением ФЗ «О карантине растений» и создает угрозу распространения карантинных организмов. По данному факту был составлен протокол, - рассказали в Россельхознадзоре республики.

Мука была возвращена владельцу для оформления фитосанитарного сертификата.

Фото: Россельхознадзор по РБ

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