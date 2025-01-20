Общество 20.01.2025 в 11:04
В Бурятии скорость на федеральной трассе ограничили до 40 км/ч
Нарушителей будет штрафовать дорожная камера
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии на федеральной трассе «Байкал» в селе Вознесеновка введено ограничение скоростного режима до 40 км/ч. Как сообщили в ГИБДД, там установлена дорожная камера, которая фиксирует превышение скорости.
В Госавтоинспекции пояснили, что данное решение принято по итогам анализа дорожно-транспортных происшествий в республике за 2024 год. Он показал, что участок в селе Вознесеновка является аварийно-опасным.
«Уважаемые водители, будьте внимательны на данном участке дороге, соблюдайте скоростной режим», - обратились к автомобилистам в ГИБДД.
В Госавтоинспекции пояснили, что данное решение принято по итогам анализа дорожно-транспортных происшествий в республике за 2024 год. Он показал, что участок в селе Вознесеновка является аварийно-опасным.
«Уважаемые водители, будьте внимательны на данном участке дороге, соблюдайте скоростной режим», - обратились к автомобилистам в ГИБДД.
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