В Бурятии скорость на федеральной трассе ограничили до 40 км/ч

В Бурятии на федеральной трассе «Байкал» в селе Вознесеновка введено ограничение скоростного режима до 40 км/ч. Как сообщили в ГИБДД, там установлена дорожная камера, которая фиксирует превышение скорости.В Госавтоинспекции пояснили, что данное решение принято по итогам анализа дорожно-транспортных происшествий в республике за 2024 год. Он показал, что участок в селе Вознесеновка является аварийно-опасным.«Уважаемые водители, будьте внимательны на данном участке дороге, соблюдайте скоростной режим», - обратились к автомобилистам в ГИБДД.