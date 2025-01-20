Более 24 тысяч жителей Бурятии получат надбавки к пенсиям

С 1 января 2025 года Отделение Соцфонда России по Бурятии автоматически установило надбавки к пенсиям 24,5 тысяч жителей республики, достигшим возраста 80 лет и старше, а также инвалидам I-й группы. Из них 8 тысяч жителей республики начали получать надбавку за уход впервые либо ранее назначенная им выплата прекращалась, например, в связи с трудоустройством ухаживающего лица.Как сообщили в Отделении Соцфонда по РБ, по новым правилам надбавка за уход входит в состав страховой пенсии вместе с фиксированной выплатой к ней или к пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе распространяется и на социальные пенсии.«Индексация новой выплаты по уходу за нетрудоспособными людьми будет производиться ежегодно вместе с пенсией. С учетом повышения, произведенного с 1 января 2025 года, ее размер, если она выплачивалась ранее, составляет 1545,12 рублей, в северных районах республики - 1673,88 рублей. Для 80-летних граждан и инвалидов I группы, которым надбавка за уход с нового года установлена впервые, размер пенсионных выплат увеличен на 1287,76 рублей», - пояснил управляющий Отделением СФР по Республике Бурятия Климентий Шомоев.Как отметили в ведомстве, период ухода за людьми с инвалидностью I группы или гражданами в возрасте 80 лет и старше по-прежнему учитывается в страховой стаж трудоспособным гражданам. За один год ухода начисляется 1,8 индивидуальных пенсионных коэффициентов. При этом период ухода за 2024 год трудоспособным гражданам подтверждать не требуется. Сведения уже учтены на индивидуальных лицевых счетах ухаживающих граждан.Обратиться с заявлением в региональное Отделение СФР необходимо, если период ухода начался с января 2025 года. Если ухаживающий и получатель ухода проживают раздельно, то вместе с заявлением потребуется представить письменное подтверждение о том, что за ним осуществлялся уход, и о его периоде. Фактические обстоятельства осуществления ухода могут быть подтверждены также актом обследования, проведенного специалистом Отделения СФР по Республике Бурятия. Заявление подается после окончания ухода, при возникновении необходимости в корректировке лицевого счета или в конце года.