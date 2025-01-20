В Улан-Удэ стартовал конкурс на 30-тысячную премию мэра столицы

Молодежь Улан-Удэ приглашают принять участие в конкурсе на премию мэра «Молодые таланты». Победители получат звание лауреатов и денежную премию в размере 30 тысяч рублей.

Организатором конкурса является Комитет по социальной и молодежной политике Администрации города. Проводится он с целью поддержки талантливой и социально активной молодежи Улан-Удэ, проявившей себя в различных сферах деятельности и внесшей вклад в развитие города.

Всего будет три номинации:

- за высокие достижения в области молодежной политики;

- за высокие достижения в социально значимой и общественной деятельности;

- за высокие достижения в профессиональной деятельности.

- Участниками могут стать молодые люди в возрасте от 16 до 35 лет. Прием заявок осуществляется с 20 января по 30 апреля в Управлении по делам молодежи по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д.17, кабинет № 206. Вопросы по телефону 43-60-42, - уточняют в мэрии города.

Подробнее об условиях участия здесь.

Фото: loon.site