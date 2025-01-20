Общество 20.01.2025 в 11:53

Теплая погода в Улан-Удэ привела к сюрпризу на Крещенских купаниях

У верующих размыло купель
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Текст: Петр Санжиев
Теплая погода в Улан-Удэ привела к сюрпризу на Крещенских купаниях
Фото: мэрия Улан-Удэ
Порядок проведения Крещенских купаний в столице Бурятии был нарушен заметным размытием мужской купели. Как известно, купания впервые проходили на новом месте на реке Уде близ кафе «Баран на корове», в центре города.

Купелей было две, мужская и женская. Из-за теплой погоды, а также большого числа собравшихся верующих, лед в мужской купели стал расходиться по сторонам на полтора-два метра. Увидев такую ситуацию, власти прекратили купания, а мужской поток был направлен в женскую купель. По словам спасателей, мужчины были совсем не против такого поворота дел.

На новом месте проведения купаний толщина льда была не очень большой, примерно 40-45 сантиметров.

В целом, в республике купания прошли без несчастных случаев. Разве что два человека обратились к медикам за небольшой помощью.

Участие в купаниях приняло более 30 тысяч человек (из них 20 тысяч - в Улан-Удэ), что является рекордом как минимум за последние пять лет. У 19 купелей Бурятии работало около 200 спасателей, полицейских, представителей муниципалитетов, медиков. Где-то купель верующие посещали 2-3 часа, а где-то купель будет действовать даже до вечера 20 января.

В связи со случаем на улан-удэнский купели, интересен вопрос, покроется ли нынче льдом Байкал? Так, по итогам прошлой недели треть акватории озера была свободна от льда. Южная часть Байкала в основном льда не имеет. Однако, спасатели полагают, что в этом сезоне полное покрытие озера льдом остается возможным.

Если погода позволит, то на Байкале будут открыты традиционные ледовые переправы. Сейчас в регионе работают лишь пять ледовых переправ через реки. Также есть надежда, что в марте на льду озера все же состоится очередной фестиваль «Байкальская рыбалка» - крупное событийное мероприятие Бурятии.
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