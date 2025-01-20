Общество 20.01.2025 в 12:13

Бурятию накрывает запоздавшая волна ОРВИ и гриппа

Часть населения также болеет ковидом
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Текст: Петр Санжиев
Бурятию накрывает запоздавшая волна ОРВИ и гриппа
Фото: архив «Номер один»
В Бурятии зафиксировано 4500 случаев ОРВИ и гриппа. Определенная часть населения также болеет ковидом, который, судя по всему, становится привычным заболеванием и перестает пугать общество так, как несколько лет назад. Минздрав республики заверяет общество, что лекарства в Бурятии есть.

Вирус гриппа, который отмечается в республике, пандемический. У больных может отмечаться более тяжелое протекание болезни, осложнения. Все гриппующие жители региона не были привиты. Но, в целом, в регионе привито более половины населения.

Медики, кстати, заметили, что после всемирной эпидемии ковида стало больше вирусных пневмоний.

Анализ того, почему волна заболеваемости стала нарастать с опозданием, медики республики обещают сделать по итогам всего сезона.

Сегодня ситуация вполне контролируемая. Но в одном сельском районе пришлось закрыть группу в детсаду.

Напомним, что при заболевании 20 процентов учеников класса, школы, очный учебный процесс там приостанавливается. Специалисты постоянно мониторят ситуацию с нарастающей волной сезонных болезней.
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