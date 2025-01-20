Общество 20.01.2025 в 12:17

В Бурятии объяснили причину незамерзающего Байкала

Мнением поделились в Заповедном Подлеморье
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии объяснили причину незамерзающего Байкала

Зима в Бурятии и Иркутской области выдалась небывало тёплой. Это заметно повлияло на ледовую обстановку озера Байкал.

Вокруг этой темы появилось много обсуждений, вопросов и комментариев. К ним присоединились и специалисты Забайкальского нацпарка, опубликовав свое мнение в группе своего телеграмм-канала.

- Замерзание озера зависит от температуры воздуха, ветровой обстановки, температуры воды в Байкале к началу осени. В первые 3-4 дня при тихой погоде и температуре воздуха -20 С ° лёд нарастает по 4-5 см в сутки. Если данных условий нет, лёд не нарастает, а ветер ломает то, что успевает замёрзнуть. Может ли Байкал не замёрзнуть? По данным Григория Ивановича Галазия (книга «Байкал в вопросах и ответах», 1988 г), с середины 19 века замерзание Байкала наступает всё позже, а вскрытие раньше. Продолжительность ледового покрова сокращается, - пишут специалисты нацпарка.

Они добавляют также, что в среднем замерзание Байкала начинается 21 декабря, а заканчивается 16 января.

- Крайние сроки замерзания озера за последние десятилетия

были отмечены 6 февраля. Но такого, чтобы Байкал вообще не замёрз, ещё никогда не было. В этом году сроки замерзания могут просто значительно запоздать по сравнению с многолетними данными, - сообщается в «Заповедном Подлеморье».

Фото: скриншот видео «Заповедное Подлеморье»

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Байкал зима

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