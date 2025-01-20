Общество 20.01.2025 в 12:40
Сиротам Бурятии вводят новый срок для подачи заявлений на жилищные сертификаты
Он касается федеральных и республиканских сертификатов
Текст: Петр Санжиев
Власти Бурятии установили, что заявления на денежные жилищные сертификаты сироты должны подавать в течение месяца - в период с 15 февраля по 15 марта. Раньше по федеральным и республиканским сертификатам были разные сроки подачи.
Дети-сироты имеют, как известно, право на получение бесплатного жилья от государства, но есть вариант получить сертификат. В этом году Бурятия выделяет на сертификаты 193 млн рублей. На деньги могут претендовать сироты-участники спецоперации, а также сироты, имеющие судебное решение о предоставлении жилья вместо ранее выданного им непригодного жилья.
Федеральный бюджет на сирот в 2025 году выделяет 311 млн рублей. Сертификаты обоих типов имеют стоимость в 3,6 млн рублей. Их можно реализовать в любом регионе страны. Но чаще всего, сироты реализуют их на территории родной республики.
Несколько лет назад, власти, вроде бы, намеревались прекратить политику строительства домов, где жилье потом полностью заселяли бы детьми-сиротами. Это виделось способом недопущения создания так называемых «сиротских гетто», способом повышения и ускорения социализации сирот. Но теперь в муниципалитетах Бурятии стали вновь строить такие дома.
Дети-сироты имеют, как известно, право на получение бесплатного жилья от государства, но есть вариант получить сертификат. В этом году Бурятия выделяет на сертификаты 193 млн рублей. На деньги могут претендовать сироты-участники спецоперации, а также сироты, имеющие судебное решение о предоставлении жилья вместо ранее выданного им непригодного жилья.
Федеральный бюджет на сирот в 2025 году выделяет 311 млн рублей. Сертификаты обоих типов имеют стоимость в 3,6 млн рублей. Их можно реализовать в любом регионе страны. Но чаще всего, сироты реализуют их на территории родной республики.
Несколько лет назад, власти, вроде бы, намеревались прекратить политику строительства домов, где жилье потом полностью заселяли бы детьми-сиротами. Это виделось способом недопущения создания так называемых «сиротских гетто», способом повышения и ускорения социализации сирот. Но теперь в муниципалитетах Бурятии стали вновь строить такие дома.