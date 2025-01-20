Сиротам Бурятии вводят новый срок для подачи заявлений на жилищные сертификаты

Власти Бурятии установили, что заявления на денежные жилищные сертификаты сироты должны подавать в течение месяца - в период с 15 февраля по 15 марта. Раньше по федеральным и республиканским сертификатам были разные сроки подачи.Дети-сироты имеют, как известно, право на получение бесплатного жилья от государства, но есть вариант получить сертификат. В этом году Бурятия выделяет на сертификаты 193 млн рублей. На деньги могут претендовать сироты-участники спецоперации, а также сироты, имеющие судебное решение о предоставлении жилья вместо ранее выданного им непригодного жилья.Федеральный бюджет на сирот в 2025 году выделяет 311 млн рублей. Сертификаты обоих типов имеют стоимость в 3,6 млн рублей. Их можно реализовать в любом регионе страны. Но чаще всего, сироты реализуют их на территории родной республики.Несколько лет назад, власти, вроде бы, намеревались прекратить политику строительства домов, где жилье потом полностью заселяли бы детьми-сиротами. Это виделось способом недопущения создания так называемых «сиротских гетто», способом повышения и ускорения социализации сирот. Но теперь в муниципалитетах Бурятии стали вновь строить такие дома.