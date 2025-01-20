В Бурятию идут настоящие морозы

Прогноз погоды на предстоящие дни обнародовал Гидрометцентр Бурятии. По данным синоптиков, в конце недели в республике сильно похолодает.21-23 января в Бурятии ожидается умеренно-морозная, преимущественно без осадков погода. Ветер восточный ночью слабый, днем до умеренного.24-25 января прогнозируется неустойчивая ветреная погода, снег различной интенсивности, северо-западный ветер местами до 15-20 м/с, метели.26-27 января морозная без осадков со слабым ветром погода. 27 января в конце дня по южному Прибайкалью и юго-западу ожидается снег. Температура ночью будет около -30, по северу республики морозы до -40 и ниже. Преобладающая температура днем составит -18, -24 градуса.