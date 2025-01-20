Общество 20.01.2025 в 14:29

Глава Монголии выразил соболезнование по поводу кончины первого президента страны

Пунсалмаайгийн Очирбат возглавлял Страну степей с 1990 по 1997 годы
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Текст: Чингис Шоноев
Глава Монголии выразил соболезнование по поводу кончины первого президента страны
Фото: архив «Номер один»
Глава монгольского государства Ухнаагийн Хурэлсух выразил соболезнование в связи с кончиной первого президента Монголии Пунсалмагийн Очирбата. Об этом сообщила пресс-служба монгольского президента, который до 20 января находится в Турции с государственным визитом.

«Кончина Пунсалмаагийна Очирбата, семь лет занимавшего пост первого президента Монголии, стала большой утратой для всего народа и государства. В качестве его главы он создал новую правовую среду для исторического перехода страны к народной демократии и рыночной экономике, реформировал ветви власти и обеспечил общественное взаимопонимание и согласие», – сказал президент в своем соболезновании.

Он напомнил, что его первый предшественник – выпускник Ленинградского горного института (сейчас Санкт-Петербургский горный университет) по специальности «разработка месторождений полезных ископаемых». Вернувшись на родину, работал на предприятиях горнодобывающей промышленности Монголии, был заместителем министра и главой министерства топлива и топливно-энергетической промышленности. В этом качестве курировал строительство советско-монгольского медно-молибденового комбината «Эрдэнэт».

Назначался министром иностранных дел, министром экономики, председателем Великого Народного Хурала (парламента) страны. В сентябре 1990 года был избран первым президентом Монголии. В июне 1993 года переизбран, набрав 59,9% голосов избирателей. После распада СССР, несмотря на ослабление экономических связей, продолжил политический диалог между странами. Совершил визит в Россию в 1993 году.

После истечения срока полномочий в 1997 году был членом Конституционного суда Монголии. В 1999 году Пунсалмаайгийн Очирбат защитил в родном вузе докторскую диссертацию. После кончины первого президента СССР Михаила Горбачева рассказал корреспонденту ТАСС со своих встречах с последним советским лидером.

В своих выступлениях Очирбат говорил о том, что Россия и Монголия должны в своем стратегическом сотрудничестве вернуться к опыту создания совместных предприятий, таких как горно-обогатительный комбинат «Эрдэнэт» и «Монголросцветмет», открытых при участии СССР.

Также первый глава демократического монгольского государства напоминал, что в конце 1930-х годов открытое советскими геологами угольное месторождение заложило фундамент монгольской национальной геологической службы. Ее сотрудничество с советской геологической службой началось с создания треста по поиску и использованию полезных ископаемых. Также бывший глава монгольского государства предложил расконсервировать закрытые после распада СССР месторождения и начать на них совместную деятельность, в частности на Мардайском урановом месторождении на востоке Монголии.
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