Общество 20.01.2025 в 14:30

Юмор студентов из Бурятии оценили в 100 тысяч рублей

Нешуточное мастерство они показали на фестивале «КиВиН»
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Текст: Елена Кокорина
Юмор студентов из Бурятии оценили в 100 тысяч рублей

Накануне студенты из Бурятии шутя заработали 100 тысяч рублей. Выступив на фестивале «КиВиН» они произвели настоящий фурор, за что обзавелись кругленькой суммой.

- Сборная республики, в составе которой три студента сельхозакадемии, с блеском выступила в первом туре 36-го международного сочинского фестиваля «КиВиН». Ребята просто «разорвали» зал своим выступлением, за что Росатом наградил их сертификатом на 100 000 рублей. Поздравляем их! - рассказали в группе БГСХА.

В сельхозакадемии также добавили, что впереди команду «Дальневосточные ворота» ожидает второй тур фестиваля и борьба за место в играх Высшей лиги.

Фото: loon.site

 

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